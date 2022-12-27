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Yerel Tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatıldı
Yerel

Tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatıldı

Edirne'de tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları kapsamında 3 gün süreyle yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:54:00 -
Tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatıldı

Tarihi köprünün giriş ve çıkışı şantiye ekipleri tarafından beton bariyerlerle kapatıldı.

Aracıyla şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan ise şehir merkezine gitmek isteyen sürücüler Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne yönlendirildi.

Tunca Köprüsü 29 Aralık Perşembe gününe kadar yaya ve araç trafiğine kapalı tutulacak.

Köprü girişine paralel alanda hızlı tren altyapı çalışmaları sürüyor.

Rayların serileceği çizgiler şantiye görevlilerince çiziliyor.

Hat serimi çalışmaları batı yönünde Kapıkule Sınır Kapısı istikametine devam ediyor.

Hızlı tren çalışmaları

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projede yaklaşık 60 kilometre hat serimi yapıldı. Bu bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor.

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