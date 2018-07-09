Tarihi tören başladı! Başkan Meclis'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreni için Meclis'e geldi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak konuklar, Ankara'ya gelmeye devam ediyor. Törene katılmak için Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby Itno, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic Türkiye’ye geldi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.

ERDOĞAN ÇİÇEKLERLE KAPLI ARAÇLA GELDİ

16.30 : Cumhurbaşkanı'nın konvoyu Meclis'e ulaştı.

Erdoğan yeni sistemi yürürlüğe sokacak tarihi yemin töreni için saat 16.28’de Meclis’e geldi. Cumhurbaşkanı'nı geçici TBMM Başkanvekili AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü askeri törenle karşıladı.

TBMM, ERDOĞAN'I BEKLİYOR

16.20: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Genel Kurul salonuna girdi. Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan’ın eşi Selçuk Bayraktar da salona girdi. ?Erdoğan’ın çocukları, Şeref Locası’nda Erdoğan’ın Genel Kurul’a geldiği zaman oturduğu bölümden töreni izleyecek. Erdoğan’ın iki torunu da Şeref Locası’nda oturuyor.

16:10: Muhafız alayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

16.00: Eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç devlet erkanı için ayrılan bölümdeki yerlerini aldı. Salona muhalefetten gelen ilk isim CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal oldu

15.55 : Genel Kurul’da şu anda yabancı misyon temsilcileri, davetliler ve medya temsilcileri yer alıyor. Milletvekilleri yavaş yavaş salona gelmeye başladı.