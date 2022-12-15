Tarihi olay: Yıllardır gizemini koruyordu! 2500 yıllık Sanskrit problemi çözüldü

Milattan önce 5. yüzyıldan beri akademisyenlerin kafasını karıştıran Sanskrit dilindeki bir dil bilgisi problemi, Cambridge Üniversitesindeki bir doktora öğrencisi tarafından çözüldü.

BBC'nin haberine göre, 27 yaşındaki Rishi Rajpopat, yaklaşık 2 bin 500 yıl önce yaşamış antik Sanskrit dilinin ustası Panini'nin öğrettiği bir dil bilgisi kuralını çözdü. Panini'nin "Astadhyayi" olarak bilinen dil bilgisi kuralı, birden fazla kere uygulandığında çakışmalara sebep oluyordu.

Bu kuralın nasıl kullanılması gerektiğine dair Panini'nin bir başka kuralının bilim insanları tarafından dil bilgisi açısından yanlış sonuçlara yol açan geleneksel yorumlamasını reddeden Rajpopat, kurala başka bir yorumlama getirdi.

Bu yorumu kullanan Rajpopat, Panini'nin kuralının neredeyse hiçbir istisna olmaksızın dil bilgisi açısından doğru sözcükler ürettiğini gördü.

Rajpopat, "Umarım bu keşif Hindistan'daki öğrencilere güven, gurur ve onların da büyük şeyler başarabilecekleri umudunu aşılar." dedi.

Cambridge'den Sanskritçe profesörü Vincenzo Vergiani de, "Yüzyıllardır akademisyenlerin kafasını karıştıran bir soruna olağanüstü zarif bir çözüm buldu. Bu keşif, dile olan ilginin arttığı bir zamanda Sanskritçe çalışmalarında devrim yaratacak." diye konuştu.

"Astadhyayi" kuralı, bir kelimenin tabanını ve sonekini dil bilgisi açısından doğru kelimelere ve cümlelere çeviren bir algoritma sistemine dayanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sanskritçenin Hindistan'da yalnızca yaklaşık 25 bin kişi tarafından konuşulduğu bildirildi.

Hinduizm'in kutsal dili olan Sanskritçe yaygın olarak konuşulmasa da yüzyıllar boyunca Hindistan'ın bilim, felsefe ve edebiyatında kullanıldı.