Tarihi mahalledeki metruk bina alevlere teslim oldu Bursa’da tarihi Alaattinbey Mahallesi’nde bulunan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Bursa’da tarihi Alaattinbey Mahallesi’nde bulunan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Osmangazi İlçesi Alaattinbey Mahallesi’nde bulunan tarihi binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın evin bodrum kısmında henüz belirlenemeyen bir şekilde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını bir saatlik müdahalenin sonucunda söndürmeyi başardı. Yangının yanında bulunanlara evlere sıçramaması muhtemel bir faciayı önlerken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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