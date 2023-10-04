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Dünya Tarihi kentte kısa süreli ev kiralamaları yasaklandı!
Dünya

Tarihi kentte kısa süreli ev kiralamaları yasaklandı!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 09:22:00 -
Tarihi kentte kısa süreli ev kiralamaları yasaklandı!

İtalya’nın turistik kentlerinden Floransa, tarihi şehir merkezi sınırları içinde turistlerin yararlandığı kısa süreli konaklamaya yönelik yeni ev kiralamalarına yasak getirdi.

İtalya’nın turistik kentlerinden Floransa, tarihi şehir merkezi sınırları içinde turistlerin yararlandığı kısa süreli konaklamaya yönelik yeni ev kiralamalarına yasak getirdi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Floransa Belediye Meclisinde dün akşam kabul edilen kararla "Airbnb" gibi platformlar aracılığıyla kısa süreli konaklamaya yönelik yeni ev kiralamaları yasaklandı.

Belediye meclisinin kararı, aynı zamanda kısa süreli kiralama modelinden vazgeçerek, evini uzun süreli kiralamalara açan ev sahiplerine konut vergilerinde indirim yapılmasını öngörüyor.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, merkezde yaşayan kent sakinlerinin apartman otellerde yaşamaktan şikayetçi olduğunu, bu kararların yerel halkın yardım çağrısına yanıt olduğunu belirtti.

Nardella, söz konusu kısa süreli konut kiralamanın kentte kira fiyatlarının da artmasına yol açtığını ifade ederek, "2016'da Airbnb'de 6.000'in biraz altında dairemiz vardı. Bugün neredeyse 14.378 dairemiz var. O dönemde normal aylık konut kiralarının ortalama maliyeti yüzde 42 arttı. Sadece bu son yıl, fiyatlar yüzde 15,1 oranında arttı." ifadelerini kullandı.
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