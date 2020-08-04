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Aktüel

Tarihi Kayaşehir'i bayram tatilinde yaklaşık 15 bin kişi gezdi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:41:27 -
Tarihi Kayaşehir'i bayram tatilinde yaklaşık 15 bin kişi gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir, Kurban Bayramı süresince çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 yılında, Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan, kayadan oyma tarihi yerleşim ve alanda bulunan Nevşehir Kalesi, yerli turistlerin ilgi odağı oldu.

Bayram tatili boyunca yaklaşık 15 bin kişi alanı gezdi. Kent halkının yanı sıra çeşitli illerden gelen vatandaşlar da kayadan oyma mekanları gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İçerisinde kayadan oyma odalar, ticarethane, bezirhane, kilise ve tünellerin bulunduğu, 6. yüzyıldan günümüze kadar yaşam izlerinin tespit edildiği Kayaşehir, 20 Temmuz'da ziyarete açılmıştı.

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