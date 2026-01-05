  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Tarihi ilçede kış güzelliği göz kamaştırdı
Yerel

Tarihi ilçede kış güzelliği göz kamaştırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Tarihi ilçede kış güzelliği göz kamaştırdı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karafakılar köyü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Havadan görüntülenen köyde, karlar altındaki evler ve cami kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Tarihi dokusu, doğası ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Bolu'nun Göynük ilçesi, kış mevsiminde de eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapıyor. İlçeye bağlı Karafakılar köyünde etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara görenleri kendine hayran bıraktı. Köyü kaplayan beyaz örtü, kırsal mimarinin en güzel örneklerini yansıtan köy evleri ve cami ile bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

Ünlü isimlere uyuşturucu darbesi! Rapçi Ege Karataşlı ve Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Ünlü isimlere uyuşturucu darbesi! Rapçi Ege Karataşlı ve Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı

Gündem

Ünlü isimlere uyuşturucu darbesi! Rapçi Ege Karataşlı ve Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı

Kışın en güzel hali! Naylon poşetle kar eğlencesi
Kışın en güzel hali! Naylon poşetle kar eğlencesi

Yaşam

Kışın en güzel hali! Naylon poşetle kar eğlencesi

Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…
Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

Dünya

Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nden güzel haber
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nden güzel haber

Kültür - Sanat

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nden güzel haber

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23