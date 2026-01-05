Tarihi ilçede kış güzelliği göz kamaştırdı
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karafakılar köyü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Havadan görüntülenen köyde, karlar altındaki evler ve cami kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Tarihi dokusu, doğası ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Bolu'nun Göynük ilçesi, kış mevsiminde de eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapıyor. İlçeye bağlı Karafakılar köyünde etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara görenleri kendine hayran bıraktı. Köyü kaplayan beyaz örtü, kırsal mimarinin en güzel örneklerini yansıtan köy evleri ve cami ile bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.
