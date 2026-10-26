Tarihi görüntü: PKK bölgeden çekildi! Ülke bayrağı yıllar sonra yeniden asıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör örgütü PKK, Sincar'dan tamamen çekildi. Bölgede yıllar sonra yeniden Irak Bayrağı asıldı.
Bugün sabah saatlerinde terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Sincar bölgesinde faaliyet yürüten biriminin de silah bırakma kararı aldığı ve Irak ordusuna entegre olacaklarına yönelik haber gündeme bomba gibi düşmüştü.
Akit'in de okuruna duyurduğu karara ilişkin flaş gelişme yaşandı. PKK bölgeden tamamen çekildi. Sincar'a yıllar sonra Irak Bayrağı yeniden asıldı.
İşte bölgeden ilk görüntü: