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Gündem Tarihi görüntü: PKK bölgeden çekildi! Ülke bayrağı yıllar sonra yeniden asıldı
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Tarihi görüntü: PKK bölgeden çekildi! Ülke bayrağı yıllar sonra yeniden asıldı

Yeniakit Publisher
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Tarihi görüntü: PKK bölgeden çekildi! Ülke bayrağı yıllar sonra yeniden asıldı

Terör örgütü PKK, Sincar'dan tamamen çekildi. Bölgede yıllar sonra yeniden Irak Bayrağı asıldı.

Bugün sabah saatlerinde terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Sincar bölgesinde faaliyet yürüten biriminin de silah bırakma kararı aldığı ve Irak ordusuna entegre olacaklarına yönelik haber gündeme bomba gibi düşmüştü.

Akit'in de okuruna duyurduğu karara ilişkin flaş gelişme yaşandı. PKK bölgeden tamamen çekildi. Sincar'a yıllar sonra Irak Bayrağı yeniden asıldı.

İşte bölgeden ilk görüntü:

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