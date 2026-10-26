Kendine özgü aromasıyla kimyonun işte en çok yakıştığı 5 yemek! Bir tutamı yetiyor...

4. Nohut yemeği: Baharatın en güzel eşleşmelerinden Kimyonun en çok yakıştığı baklagillerden biri de nohut. Özellikle salçalı, etli veya sebzeli nohut yemeklerinde kullanılan kimyon, yemeğin aromasını zenginleştiriyor. Nohudun hafif ve kendine özgü tadı, kimyonun sıcak baharat notalarıyla dengeleniyor. Kimyon ayrıca humus gibi nohutla hazırlanan mezelerin de önemli malzemeleri arasında bulunuyor. Püf noktası: Dört kişilik nohut yemeğine yarım çay kaşığı kimyon ekleyerek başlayabilirsiniz. Daha yoğun bir aroma tercih ediyorsanız miktarı damak tadınıza göre artırabilirsiniz.