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Kahvenin 8 faydası ortaya çıktı: Doğru zamanda içilen kahvenin... Otomotivde bir devrin sonu! Japon devi benzinli modellerine veda ediyor Avrupa’da dengeleri değiştiriyor! OMODA | JAECOO satışlarını yüzde 123 artırdı Gece uykudan nefes nefese uyanıyorsanız dikkat! Bu belirtileri hafife almayın! 80 adet sipariş verilmişti: Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 değiştirildi Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti Kendine özgü aromasıyla kimyonun işte en çok yakıştığı 5 yemek! Bir tutamı yetiyor... İsmail Kartal ile görüştü! Kerem Aktürkoğlu'ndan dev maç öncesi ilk 11 isteği! Ederson ve Sane af peşinde! Siyonist lobiler açık destek veriyordu! Seçimi kaybetti, sonuçları tanımadığını duyurdu
Otomotiv
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Avrupa’da dengeleri değiştiriyor! OMODA | JAECOO satışlarını yüzde 123 artırdı

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Avrupa’da dengeleri değiştiriyor! OMODA | JAECOO satışlarını yüzde 123 artırdı

OMODA | JAECOO eylül ayında küresel satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artırarak 73 bin 421 adede çıkardı. İlk dokuz ayda 587 bin 846 araç satışına ulaşan markanın Avrupa’daki yükselişinde JAECOO 5 ve JAECOO 7 modelleri öne çıktı.

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Foto - Avrupa’da dengeleri değiştiriyor! OMODA | JAECOO satışlarını yüzde 123 artırdı

Yenilikçi tasarım anlayışı ve ileri teknolojileriyle küresel otomotiv pazarındaki büyümesini sürdüren OMODA | JAECOO, eylül ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artırarak 73 bin 421 adede ulaştırdı. Böylece markanın 2026 yılının ilk dokuz ayındaki toplam satışları 587 bin 846 adede yükselirken 600 bin adetlik önemli bir eşiğe de yaklaşıldı. Bu büyümede JAECOO 5 ve JAECOO 7 modellerinin güçlü performansı belirleyici oldu. Her iki model de eylül ayında 20 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirirken JAECOO 7, İngiltere’de 10 bin 813 adetlik yeni araç tesciliyle ayın en çok satan otomobili olmayı başardı. Markanın İngiltere’deki pazar payı yüzde 6,37’ye yükselirken İtalya, İspanya ve Fransa’daki güçlü sonuçlar da Avrupa’daki büyümeyi destekledi. İlk kez katıldığı 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda ürün gamını sergileyen OMODA | JAECOO, Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde ise yeni ürünlerini ve teknolojilerini tanıttı.

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Foto - Avrupa’da dengeleri değiştiriyor! OMODA | JAECOO satışlarını yüzde 123 artırdı

Küresel otomotiv sektöründe büyümesini sürdüren OMODA | JAECOO, 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği satış performansıyla uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirdi. Eylül ayında dünya genelinde 73 bin 421 adetlik satış gerçekleştiren marka, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123 büyüme kaydetti. Ocak-eylül dönemindeki toplam satışlarını 587 bin 846 adede çıkaran OMODA | JAECOO, özellikle Avrupa pazarlarında elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti. Markanın performansında yüksek satış rakamlarına ulaşan modellerinin yanı sıra yeni pazarlardaki büyümesi ve yerel müşteri beklentilerine yönelik ürün stratejisi de önemli rol oynadı. Yalnızca üç yıl içinde toplam 1 milyon adetlik satışa ulaşan marka, bugün 77 pazarda faaliyet gösterirken Avrupa’da 22 ülkede varlık gösteriyor. OMODA | JAECOO’nun küresel satış performansında JAECOO 5 ve JAECOO 7 modelleri öne çıktı. Eylül ayında JAECOO 5 dünya genelinde 22 bin 148 adet, JAECOO 7 ise 22 bin 346 adet satış gerçekleştirdi. Böylece her iki model de aylık 20 bin adetlik satış eşiğini aşarak markanın büyümesine önemli katkı sağladı. JAECOO 5’in yılın ilk dokuz ayındaki toplam satışları 100 bin adede yaklaşırken model, genç kullanıcıların yaşam tarzına hitap eden tasarımı ve evcil hayvan dostu özellikleriyle öne çıktı. “EnjoyEach Moment Outdoors” felsefesi doğrultusunda geliştirilen JAECOO 5, günlük yaşam ile doğa deneyimlerini bir araya getiren karakteriyle markanın açık hava yaşamına yönelik yaklaşımını yansıtıyor. JAECOO 7 ise klasik İngiliz tasarım çizgilerinden ilham alan görünümü, teknolojik donanımları ve sunduğu değerle özellikle Avrupa’nın gelişmiş otomotiv pazarlarında güçlü bir performans sergiliyor. Eylül ayında İngiltere’de 10 bin 813 adetlik yeni araç tesciline ulaşan model, ülkede tüm yeni otomobil pazarı genelinde ayın en çok satan otomobili oldu. Yılın ilk dokuz ayında 39 bin 473 adetlik tescil rakamına ulaşan JAECOO 7, İngiltere’nin en çok satan modelleri sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Modelin bu başarısı, OMODA | JAECOO’nun Avrupa’daki yükselişini destekleyen önemli unsurlardan biri oldu.

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Foto - Avrupa’da dengeleri değiştiriyor! OMODA | JAECOO satışlarını yüzde 123 artırdı

OMODA | JAECOO’nun Avrupa’daki büyümesinde İngiltere önemli bir rol üstleniyor. Marka, eylül ayında İngiltere’de 22 bin 296 adetlik yeni araç tescili gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 büyüme kaydetti. Bu sonuç, markanın İngiltere pazarına girişinden bu yana ulaştığı en yüksek aylık tescil rakamı oldu. Pazar payını yüzde 6,37’ye yükselten OMODA | JAECOO, eylül ayında ülkede en yüksek satış gerçekleştiren ikinci otomotiv markası konumuna ulaştı. Marka, satış performansının yanı sıra Avrupa’daki mühendislik ve ürün geliştirme faaliyetlerini de güçlendirmeyi hedefliyor. İngiltere’nin Bedfordshire bölgesindeki UTAC Millbrook tesislerinde sonbahar döneminde faaliyete geçirilmesi planlanan yeni araştırma ve geliştirme merkezi, özellikle şasi ayarları ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi alanlarda yerel pazar ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütecek. Bu yatırımla OMODA | JAECOO, Avrupa’daki büyümesini yerelleştirilmiş ürün geliştirme faaliyetleriyle desteklemeyi amaçlıyor. OMODA | JAECOO’nun Avrupa’daki büyümesi İngiltere ile sınırlı kalmadı. İtalya’da eylül ayında 4 bin 678 adetlik yeni araç tescili gerçekleştiren marka, pazar payını yüzde 3,31’e yükselterek otomotiv markaları sıralamasında 11’inci sıraya yerleşti. Yılın ilk dokuz ayında toplam 32 bin 945 adetlik tescile ulaşan OMODA | JAECOO, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 256,23 büyüme kaydetti. OMODA 5, JAECOO 7 ve OMODA 9 modellerinin kendi SUV segmentlerinde eylül ayı satış sıralamalarında ilk beş içerisinde yer alması da markanın farklı müşteri gruplarına ulaşma başarısını ortaya koydu. İspanya’da da dikkat çekici sonuçlar elde eden OMODA | JAECOO, eylül ayında 4 bin 10 adetlik tescile ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,5 büyüdü. Markanın toplam pazar payı yüzde 4,3 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıkarken bireysel perakende satış pazarındaki payı yüzde 6,1’e yükseldi. Bu sonuçla marka, bireysel perakende satış pazarında sekizinci sırada yer aldı. OMODA | JAECOO, faaliyet gösterdiği C-SUV ve D-SUV segmentlerinin toplam satışlarında da lider konuma yükseldi. Eylül ayı sonu itibarıyla markanın İspanya’daki toplam araç tescili 62 bin 326 adede ulaştı. Fransa’da ise özellikle JAECOO’nun kısa sürede yakaladığı büyüme öne çıktı. Nisan 2026’da pazara giriş yapan JAECOO, eylül ayında 2 bin 589 adetlik tescil gerçekleştirerek yaklaşık altı ay içinde yüzde 1,6 pazar payına ulaştı. OMODA | JAECOO’nun aynı ay Fransa’daki toplam tescil rakamı 3 bin 3 adet olurken JAECOO’nun yılın ilk dokuz ayındaki toplam tescili 9 bin 632 adede yükseldi. Bu satışların yüzde 75,1’inin bireysel müşterilerden gelmesi, markanın son kullanıcılar arasındaki konumunu güçlendirdiğini ortaya koydu. Fransız otomotiv yayını Journal de l’Automobile de bir Çinli otomotiv markasının Fransa pazarına girişinden bu kadar kısa süre sonra benzer bir pazar payına ulaşmasının daha önce görülmediğine dikkat çekti.

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Foto - Avrupa’da dengeleri değiştiriyor! OMODA | JAECOO satışlarını yüzde 123 artırdı

Avrupa pazarlarında yakaladığı büyümeyi yeni ürünlerle destekleyen OMODA | JAECOO, 2026 Paris Otomobil Fuarı’na ilk kez katılarak küresel büyüme stratejisinde yeni bir adım attı. Fuar kapsamında OMODA 4’ün Fransa tanıtımı gerçekleştirilirken OMODA 5 NEXT ve OMODA 7 gibi modeller de sergilendi. Böylece markanın Avrupa pazarına yönelik ürün gamındaki çeşitlilik ve yeni nesil tasarım yaklaşımı öne çıktı. OMODA | JAECOO, Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde ürün ve teknoloji alanındaki yeniliklerini tanıttı. “DRIVE TO THE NEXT VIBE” temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, markanın yeni crossover yaklaşımını temsil eden OMODA X’indünya prömiyerini gerçekleştirildi. OMODA’nın “CROSSVOLUTION” yaklaşımının yeni temsilcisi olarak konumlandırılan model, yenilikçi tasarım anlayışını ve bireyselliği öne çıkaran “Own My Edge” felsefesini yansıtıyor. “MORE OMODA THAN EVER” vizyonuyla yeni bir dönemin kapısını aralayacak OMODA X, markanın gelecek ürün stratejisinde de önemli bir yer tutuyor. Küresel satışlarını artırırken Avrupa’nın önemli otomotiv pazarlarındaki konumunu güçlendiren OMODA | JAECOO, ürün geliştirme, teknolojik yenilikler ve yerelleşme yatırımlarıyla büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Genç kullanıcıların değişen beklentilerini odağına alan marka, tasarım ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla uluslararası otomotiv pazarındaki varlığını genişletmeye devam ediyor.

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