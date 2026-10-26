Avrupa’da dengeleri değiştiriyor! OMODA | JAECOO satışlarını yüzde 123 artırdı

OMODA | JAECOO’nun Avrupa’daki büyümesinde İngiltere önemli bir rol üstleniyor. Marka, eylül ayında İngiltere’de 22 bin 296 adetlik yeni araç tescili gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 büyüme kaydetti. Bu sonuç, markanın İngiltere pazarına girişinden bu yana ulaştığı en yüksek aylık tescil rakamı oldu. Pazar payını yüzde 6,37’ye yükselten OMODA | JAECOO, eylül ayında ülkede en yüksek satış gerçekleştiren ikinci otomotiv markası konumuna ulaştı. Marka, satış performansının yanı sıra Avrupa’daki mühendislik ve ürün geliştirme faaliyetlerini de güçlendirmeyi hedefliyor. İngiltere’nin Bedfordshire bölgesindeki UTAC Millbrook tesislerinde sonbahar döneminde faaliyete geçirilmesi planlanan yeni araştırma ve geliştirme merkezi, özellikle şasi ayarları ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi alanlarda yerel pazar ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütecek. Bu yatırımla OMODA | JAECOO, Avrupa’daki büyümesini yerelleştirilmiş ürün geliştirme faaliyetleriyle desteklemeyi amaçlıyor. OMODA | JAECOO’nun Avrupa’daki büyümesi İngiltere ile sınırlı kalmadı. İtalya’da eylül ayında 4 bin 678 adetlik yeni araç tescili gerçekleştiren marka, pazar payını yüzde 3,31’e yükselterek otomotiv markaları sıralamasında 11’inci sıraya yerleşti. Yılın ilk dokuz ayında toplam 32 bin 945 adetlik tescile ulaşan OMODA | JAECOO, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 256,23 büyüme kaydetti. OMODA 5, JAECOO 7 ve OMODA 9 modellerinin kendi SUV segmentlerinde eylül ayı satış sıralamalarında ilk beş içerisinde yer alması da markanın farklı müşteri gruplarına ulaşma başarısını ortaya koydu. İspanya’da da dikkat çekici sonuçlar elde eden OMODA | JAECOO, eylül ayında 4 bin 10 adetlik tescile ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,5 büyüdü. Markanın toplam pazar payı yüzde 4,3 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıkarken bireysel perakende satış pazarındaki payı yüzde 6,1’e yükseldi. Bu sonuçla marka, bireysel perakende satış pazarında sekizinci sırada yer aldı. OMODA | JAECOO, faaliyet gösterdiği C-SUV ve D-SUV segmentlerinin toplam satışlarında da lider konuma yükseldi. Eylül ayı sonu itibarıyla markanın İspanya’daki toplam araç tescili 62 bin 326 adede ulaştı. Fransa’da ise özellikle JAECOO’nun kısa sürede yakaladığı büyüme öne çıktı. Nisan 2026’da pazara giriş yapan JAECOO, eylül ayında 2 bin 589 adetlik tescil gerçekleştirerek yaklaşık altı ay içinde yüzde 1,6 pazar payına ulaştı. OMODA | JAECOO’nun aynı ay Fransa’daki toplam tescil rakamı 3 bin 3 adet olurken JAECOO’nun yılın ilk dokuz ayındaki toplam tescili 9 bin 632 adede yükseldi. Bu satışların yüzde 75,1’inin bireysel müşterilerden gelmesi, markanın son kullanıcılar arasındaki konumunu güçlendirdiğini ortaya koydu. Fransız otomotiv yayını Journal de l’Automobile de bir Çinli otomotiv markasının Fransa pazarına girişinden bu kadar kısa süre sonra benzer bir pazar payına ulaşmasının daha önce görülmediğine dikkat çekti.