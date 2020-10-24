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Spor Tarihi fark! 13-0 mağlup ettiler
Spor

Tarihi fark! 13-0 mağlup ettiler

Hollanda Birinci Futbol Ligi 6'ncı hafta maçında Ajax, VVV-Venlo'yu 13-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:41:00 -
Tarihi fark! 13-0 mağlup ettiler

Eredivisie (Hollanda Birinci Futbol Ligi) 6'ncı hafta maçında Ajax, VVV-Venlo'yu 13-0 yendi.

VVV-Venlo'nun, De Koel Stadı'nda Ajax'ı konuk ettiği karşılaşma, Hollanda ligi tarihine geçti.

Konuk ekip, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı mücadelenin ikinci devresinde 9 gol daha attı.

Ajax'ta Traore 5, Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol kaydetti.

VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52'nci dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Ajax, kendisine ait iki rekoru geliştirdi. Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de kazanmış oldu.

Ajax'ın Vitesse'i 12-1 mağlup ettiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.

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