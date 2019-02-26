Tarihi Eğrigöz Kalesi ve İkitaş Kanyonu ilgi odağı oldu

Hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan ikitaş Kanyonu ve Eğrigöz Kalesi, vatandaşların bol bol fotoğraf çektirip, selfie yaptığı yerlerden oldu.

Eğrigöz Kalesi ve İkitaş Kanyonu’nu ziyaret eden vatandaşlar ’’Burada muhteşem bir tarih var. Akıl almaz bir doğa güzelliği var. Böyle bir yerin kaderine terk edilmesi bölge için gerçekten çok üzücü olurdu. Bölgeye özel restaurant yapılmış. İstediğimiz her lezzeti tadabiliyoruz. Ayrıca Emet Kaymakamlığı yürüyüş yollarında ve çevre düzenlemelerinde oldukça güzel çalışmalar yapmış. Özellikle seyir teraslarından tarihi Eğirigöz kalesini seyretmek eşsiz bir manzara. Bölgenin çeşitli yerlerinde bulunan mağaralar ve yüksek kayalıklar tırmanma sporu ile uğraşanlar için oldukça uygun’’ dediler.

7 kilometrelik parkurun yanı sıra motor tutkunlarının kullandığı güzargah olan ikitaş kanyonunu, hafta sonları bir çok motor tutkunu ziyaret ediyor.