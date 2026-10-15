Bakü’deki zirvede İsrail’e tepki! Herzog çıktı Bakan Fidan salonu terk etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bakü’de düzenlenen CICA 7. Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşmasına başladığı sırada 10’dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyetin de protestoya katıldığı görüldü.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın 7. Zirvesi’nde dikkat çeken anlar yaşandı.
Herzog konuşmaya başladı, heyetler salondan çıktı
CICA 7. Zirvesi kapsamında konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, salonda protestoyla karşılaştı. Herzog’un konuşmasının başlamasının ardından Türkiye’yi zirvede temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da beraberindeki heyetle birlikte yerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.
Salondan ayrılan heyetler arasında İran, Filistin, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Irak, Mısır, Kuveyt, Katar, Ürdün, Malezya, Endonezya ve Bangladeş heyetleri yer aldı.