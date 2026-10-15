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Gündem Bakü’deki zirvede İsrail’e tepki! Herzog çıktı Bakan Fidan salonu terk etti
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Bakü’deki zirvede İsrail’e tepki! Herzog çıktı Bakan Fidan salonu terk etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bakü’de düzenlenen CICA 7. Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşmasına başladığı sırada 10’dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyetin de protestoya katıldığı görüldü.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın 7. Zirvesi’nde dikkat çeken anlar yaşandı.

 

Herzog konuşmaya başladı, heyetler salondan çıktı

CICA 7. Zirvesi kapsamında konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, salonda protestoyla karşılaştı. Herzog’un konuşmasının başlamasının ardından Türkiye’yi zirvede temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da beraberindeki heyetle birlikte yerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.

Salondan ayrılan heyetler arasında İran, Filistin, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Irak, Mısır, Kuveyt, Katar, Ürdün, Malezya, Endonezya ve Bangladeş heyetleri yer aldı.

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Yorumlar

Mustafa

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın 7. Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı'nın Ne İşi Var Yazıklar Olsun

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

CICA Zirvesi’ndeki Ahlaki Yarılma: Herzog’un Karşısında Dik duranlar ve Koltuğa Çakılanlar! Bakü’de düzenlenen 7. CICA Zirvesi, diplomatik bir buluşma olmanın çok ötesine geçerek, küresel siyasetin ahlaki haritasını net bir şekilde ortaya koyan tarihi bir kırılma anına sahne oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un kürsüye çıktığı o an, salondaki koltuklar sadece fiziksel olarak değil, vicdani olarak da ikiye bölündü. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın liderliğinde, İran’dan Pakistan’a, Kuveyt’ten Mısır’a kadar 10’dan fazla ülkenin salonu terk ederek gerçekleştirdiği asil protesto, insanlık onurunun diplomasinin bürokratik nezaketinden daha üstün olduğunun haykırışıydı. Bu hamle, Gazze’de aylardır süren yıkıma, dökülen masum kanlarına karşı sessiz kalmayı reddedenlerin, tarihin doğru tarafında durma iradesidir. Ancak madalyonun diğer yüzü, tam anlamıyla bir basiret bağlanması ve siyasi omurgasızlıktır. Herzog’u protesto edenlerin arkalarında bıraktığı boş koltuklar ne kadar anlamlıysa, o salonda kalıp hiçbir şey olmamış gibi İsrail Cumhurbaşkanı’nı dinlemeye devam edenlerin duruşu da o kadar ibretliktir. Özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinin temsilcilerinin koltuklarına adeta çakılıp kalması, sadece siyasi bir tercih değil, aynı zamanda bölgesel bir vicdan tutulmasıdır. Kendi coğrafyalarında yükselen çığlıklara kulak tıkayıp, katliamların siyasi sorumluluğunu taşıyan bir figürün retoriklerini pürdikkat dinlemek, o politikalara zımnen meşruiyet kazandırmaktan başka bir anlama gelmez. Belli ki Herzog’un hitabeti ve diplomatik manipülasyonları, salonda kalmayı tercih edenlerin "stratejik dengelerine" ve yapay diplomatik çıkarlarına fazlasıyla hitap etmiş, onları derinden etkilemiştir! İslam dünyasının ve bölgenin liderliğine soyunan ya da perde arkasında arabuluculuk rolleri devşirmeye çalışan bu aktörlerin, böylesi sembolik bir eşikte takındıkları edilgen tavır, samimiyet testinden bir kez daha kalmalarına neden olmuştur. Hakan Fidan ve beraberindeki heyetlerin salonu terk ederken çıkardığı o ayak sesleri, katliamları meşrulaştırmaya çalışan küresel sisteme indirilmiş bir şamar iken; salonda kalanların derin sessizliği, gelecekte utançla anılacak birer vesikadır. Tarih, zulme karşı salonları terk edenlerin dik duruşunu da, o salonlarda kalıp katilleri alkışlayanların ya da sessizce dinleyenlerin riyakarlığını da unutmayacaktır.
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