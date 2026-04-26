Gündem
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır süregelen gerilimi sonlandırarak barış yolunda dev adımlar atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Nikol Paşinyan, prestijli "Gernika Barış ve Uzlaşma Ödülü"nün sahibi oldu. Uluslararası jüri, her iki liderin sergilediği güçlü siyasi iradeyi ve bölge istikrarına sağladıkları katkıyı bu ödülle taçlandırdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Gernika Barış ve Uzlaşma Ödülü"ne layık görüldü.

Gernika-Lumo Şehir Konseyi, Almanya'nın Pforzheim kenti, Gernika Gogoratuz Vakfı, Gernika Kültür Evi ve Gernika Barış Müzesi temsilcilerinden oluşan jüri, Aliyev ve Paşinyan'ı Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış süreci dolayısıyla ödüle değer buldu.

Uluslararası insani yardım girişimi Küresel Sumud Filosu da Gazze'ye yönelik destek faaliyetleri nedeniyle aynı ödüle layık görüldü.

 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, ödül töreni katılımcılarına gönderdiği mesajda teşekkürlerini iletti.

Aliyev mesajında, Azerbaycan ile Ermenistan örneğinin, uzun süreli çatışma, acılar ve karşılıklı güvensizliğe rağmen güçlü siyasi irade ve uluslararası destek bulunduğunda barışın mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ödülün yalnızca elde edilen başarıların tanınması değil, aynı zamanda uluslararası toplum için barış ve ortak refah adına atılacak adımlar açısından önemli bir teşvik ve sorumluluk anlamı taşıdığını ifade eden Aliyev, sürecin geleceğe yönelik mesajlar içerdiğini vurguladı.

2005 yılında Bask ve Alman kurumları tarafından oluşturulan "Gernika Barış ve Uzlaşma Ödülü", barış, tarihsel hafıza ve sosyal adalet için çalışan kişi ve kurumları onurlandırmayı amaçlıyor.

Roma-Bakü hattında kritik zirve: Meloni enerji için Azerbaycan yolcusu
Roma-Bakü hattında kritik zirve: Meloni enerji için Azerbaycan yolcusu

Gündem

Roma-Bakü hattında kritik zirve: Meloni enerji için Azerbaycan yolcusu

Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama
Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama

Gündem

Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 23 Nisan mesajı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 23 Nisan mesajı

Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 23 Nisan mesajı

Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi
Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi

Dünya

Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi

Şevki

Paşinyan ayakları yere basan gerçekleri gören akıllı bir lider Aliyev de akıllı lider hak ettiklerini almışlar
