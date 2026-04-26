Videonun başında, gösteriyi izlemeyi reddeden grubun sözcüsü konumundaki kişinin şu ifadeleri dikkat çekiyor:

"Çocuklarımızın hala o saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da izlemedik, onlara arkamızı döndük."

Bu sözler, CHP zihniyetinin tarih ve kültürle olan bağının ne denli koptuğunu bir kez daha tescilledi. Çocukların sergilediği bir sanat gösterisine dahi tahammül edemeyen bu yaklaşım, toplumun geniş kesimleri tarafından yadırganırken, hazırlanan Haçlı temalı kurguyla bu yabancılaşma sert bir şekilde hicvedildi.

Mehter marşı çalarken adeta rahatsızlık duyarak arkasını dönenlerin bu tutumu, "Zıpla zıpla zıplamayan Osmanlı" başlığıyla paylaşılan videolarda, kendi kültürüne düşman olanların içine düştüğü komik durum olarak nitelendiriliyor.

Yerel siyasetçilerin, bu toprakların en büyük simgelerinden biri olan mehtere karşı sergilediği bu anlamsız düşmanlık, dijital dünyada tepki toplamaya devam ediyor.