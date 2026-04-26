İstanbul’da erguvan zamanı! Baharın en güzel manzarası

İstanbul’da baharın gelişini haber veren erguvanlar, kentin farklı noktalarında renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul'da baharın müjdecisi olarak bilinen erguvan ağaçları çiçek açmaya başladı. Beşiktaş'ta Abbasağa Parkı, Bebek ve Rumeli Hisarı etrafında erguvanların rengarenk çiçek açtığı görüldü. Havalarında ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar parklarda yerini aldı.

İstanbul’un simgesi

Pembe renkle oluşan görsel şöleni seyretmeye gelenlerden Funda Kaya, "Erguvan ağaçları İstanbul'un simgesi. Işıl ışıl, her yer çok güzel. Bize baharı müjdeliyor. Hava bugün çok güzel, mevsim normallerinin üzerinde gibi. Ağaçlar da yeşeriyor, kuşlar cıvıldıyor, bahar geldi artık" dedi.

İstanbul’da bahar mutluluğu

Emre Güneş ise, "Doğayla gerçekten iç içe hissettiriyor, gayet güzel. Hem yaz geldi, erguvanlar çıkmaya başladı. Erguvan çiçeğinin rengarenk olması güzel duygular uyandırıyor. Bahar geldi, mutluyuz" ifadelerini kullandı.