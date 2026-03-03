‘Kadir İnanır’ın yaşaması mucize’ Yeğeninden üzücü açıklama
Oyuncu Kadir İnanır'ın beynine pıhtı atması nedeniyle zorlu süreç geçirmesinin ardından yeğeni Levent İnanır sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Beyin damarına pıhtı atması sonucu hayati tehlike yaşayan usta sanatçı, uzun süre tedavi görmüş ve gözlerden uzak yaşıyordu.
UZUN ZAMAN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ Geçirdiği ciddi rahatsızlığın ardından yeniden görüntülenen usta sanatçı Kadir İnanır, son olarak dostlarıyla katıldığı bir iftar yemeğinde objektiflere yansıdı. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta sanatçının son sağlık durumunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı:
"Dayımın hayati tehlikesi kalmadı. Kötü evreleri atlattı, şimdi sadece fizik tedavi görüyor. Doktoru Uğur Türe, 'İki pıhtı sağa attı, sola da bir tane atınca dengelenmiş oldu. Yüzde 50 felç kalabilirdi' dedi.
Ben de dayıma 'Yaptığın yardımlar sana böyle döndü' diyorum. Direniyor, hiç bırakmadı kendini. Doktorları 'Yaşaması mucize' diyor
