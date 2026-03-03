  • İSTANBUL
Asif'ten dünyaya İsrail uyarısı: Büyük güçler Siyonizm tarafından rehin alınmış
Dünya

Asif'ten dünyaya İsrail uyarısı: Büyük güçler Siyonizm tarafından rehin alınmış

Asif’ten dünyaya İsrail uyarısı: Büyük güçler Siyonizm tarafından rehin alınmış

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Siyonizmin yüzyıllardır küresel ekonomik sistemi yönettiğini ve büyük güçlerin etkisi altında olduğunu vurguladı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Asif, “Siyonizm insanlık için bir tehdit” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Filistin topraklarında İsrail'in kurulmasından bugüne kadar, İslam dünyasının başına gelen her felaket, dayatılan her savaş, Siyonist ideoloji ve devletin doğrudan veya dolaylı etkisine tanıklık ediyor. Siyonizm, yüz yıldır küresel ekonomik sistemi kontrol ediyor. Büyük güçler Siyonizm tarafından rehin alınmış durumdalar.

Pakistan’ın nükleer bir güç olduğunu hatırlatan Asif, “Allah'ın lütfu ve yardımıyla silahlı kuvvetlerimizin gücü tüm dünyada kabul görüyor. Allah, nükleer güç olmamızda rol oynayan herkese hayırlar yağdırsın” diye ekledi.

Yorumlar

Ahmet

İslam ulkeleride siyonizm tarafından esir alınmış

Ben Murat

bütün ülkeler fetö dolu
