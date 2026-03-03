İran’dan savaşta gıdaya önlem! Tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatı yasaklandı
İran, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasaklayarak ülke içerisinde olası bir gıda krizine karşı önlem aldı.
İran, ABD ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, İran savaş önlemi olarak tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı. Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, "Tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı bir sonraki duyuruya kadar yasaklanmıştır. Hükümet, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermiştir" dedi.
Dünya
