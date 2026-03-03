  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Öğretmeni bıçaklayarak öldürmüştü! O lise öğrencisi tutuklandı
Gündem

Öğretmeni bıçaklayarak öldürmüştü! O lise öğrencisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Öğretmeni bıçaklayarak öldürmüştü! O lise öğrencisi tutuklandı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, bir öğretmen ve bir öğrenciyi de yaralayan lise öğrencisi tutuklandı.

Çekmeköy'de öğretmenini bıçaklayan lise öğrencisi tutuklandı. Gözaltına alınan lise öğrencisi F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B., dün öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K'yı bıçakla yaralamıştı.

F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

1
Yorumlar

Şizofrey

Ölen öldüğüyle kalıyor gözyası dokenler oluyor diğeri ise üç beş seneye çıkar... kanunlar ölduruleni kurtarmak için yapılmış aksini söyleyen varsa gelen gelecek af yasalarını açıklamasın boşver...yapanın yanına kâr kalıyor
