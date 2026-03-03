  • İSTANBUL
Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası bölge tam bir ateş çemberine dönerken, İran’ın misilleme saldırıları Birleşik Arap Emirlikleri’ni de vurdu.

Dünyanın en yoğun havacılık merkezi olan Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB), İran’a ait kamikaze İHA ve füzelerin hedefi oldu.

Terminalde Can Pazarı

Havalimanının 3. terminalinde meydana gelen patlamalar sonrası tavan panelleri çöktü, camlar tuzla buz oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde toz ve dumanla kaplanan terminalde yolcuların panik içinde kaçıştığı görüldü.

 

4 Yaralı, Seferler Durdu

Dubai yetkilileri saldırıda 4 havalimanı personelinin yaralandığını doğrularken, tesisin "hafif hasar" aldığını ve durumun kontrol altına alındığını bildirdi. Ancak güvenlik riski nedeniyle Emirates ve flydubai başta olmak üzere tüm havayolları uçuşlarını askıya aldı.

 

Yüz Binlerce Yolcu Mahsur

Havalimanının kapatılması ve bölge hava sahasının sivil uçuşlara yasaklanmasıyla yüz binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı. Sadece Dubai değil; Abu Dabi ve Doha havalimanlarında da benzer kaos hakim.

 

Kısıtlı Uçuş Hazırlığı

Son gelen bilgilere göre Dubai yönetimi, 3 Mart (bugün) akşam saatlerinden itibaren "kısıtlı" uçuşlara başlamayı planlıyor. Ancak havayolları, yolculara kesin onay almadan havalimanına gelmemeleri konusunda kritik uyarılar yapıyor.

