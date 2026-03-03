  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği... AFAD duyurdu! Karadeniz'de korkutan deprem Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Fiyatlar ikiye katlandı! Avrupa'da gaz sancısı İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder İran dünyanın şah damarını kesti: Körfez'de gemi kuyruğu: Yüzlerce tanker umman Denizi'nde mahsur kaldı Manisa yatırımı havada kalan BYD'den beklenmedik Türkiye kararı! Bir anda sonlandırdılar İsrail'de Türk gazeteciler gözaltına alındı! Tepkiler çığ gibi geldi Trump'tan sosyal medyada sürpriz paylaşım: 'Dünyaya alay konusu olduk' Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için tüm önlemleri aldık
Dünya İran için nükleer kanıt yok: Denetim kurumu iddiaları reddetti
Dünya

İran için nükleer kanıt yok: Denetim kurumu iddiaları reddetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran için nükleer kanıt yok: Denetim kurumu iddiaları reddetti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran’ın nükleer silah geliştirdiğine dair herhangi bir somut bulguya rastlanmadığını duyurdu. IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, ABD basınına yaptığı açıklamada kurumun mevcut veriler ışığında böyle bir programa ilişkin kanıt tespit etmediğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, İran’da nükleer silah üretmeye yönelik “sistematik ve yapılandırılmış bir programın unsurlarını” görmediğini söyledi.

Grossi, ABD merkezli NBC’ye yaptığı açıklamada İran’ın uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirdiğini ve bunun ‘yalnızca nükleer silaha sahip ülkelerin yaptığı bir şey’ olduğunu söylerken, ancak bunun İran’ın nükleer silah inşa etmeyi planladığı anlamına geldiğini söyleyemeyeceğini ifade etti.

“Santrifüjler sürekli dönüyor ve bu maddeden giderek daha fazla üretiyordu” diyen Grossi, teorik olarak bunun “10’dan fazla nükleer savaş başlığı üretmeye yetecek” miktarda olduğunu söyledi. Ancak “Peki gerçekten var mı? Hayır,” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ABD, İran nükleer anlaşmasındaki yaptırımların süresiz olmasını amaçlıyor
ABD, İran nükleer anlaşmasındaki yaptırımların süresiz olmasını amaçlıyor

Dünya

ABD, İran nükleer anlaşmasındaki yaptırımların süresiz olmasını amaçlıyor

Trump: İran konuşmak istedi, ‘Artık çok geç’ dedim!
Trump: İran konuşmak istedi, ‘Artık çok geç’ dedim!

Dünya

Trump: İran konuşmak istedi, ‘Artık çok geç’ dedim!

İran’dan savaşta gıdaya önlem! Tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatı yasaklandı
İran’dan savaşta gıdaya önlem! Tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatı yasaklandı

Dünya

İran’dan savaşta gıdaya önlem! Tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatı yasaklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23