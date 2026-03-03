CHP tipi pişkinlik! Tacizci belediye kadın haklarını anlatacak!

ÖZEL HABER

Her fırsatta “kadın hakları”ndan dem vurdukları halde ele geçirdikleri belediyelerde yaşanan taciz, tecavüz skandalları hakkında tek kelime etmeyen CHP’liler, pişkinlikte sınır tanımadı. Evli olduğu halde evlilik vaadiyle kandırdığı belediye personeli S.Ş.’yi istismar ettikten sonra işten atan Toroslar Personel Limited Şirketi Genel Müdürü Mevlüt Çoban’ın rezaletlerine sessiz kalan CHP’li Toroslar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlamak için kolları sıvadı.

ÖNCE MAĞDUR KADINLARA SAHİP ÇIK

Engelli kardeşi ile bir başına yaşayan S.Ş.’yi şiddete maruz bırakan CHP’li evli ve uçkur düşkünü Genel Müdür Mevlüt Çoban hakkında hiçbir işlem başlatmayan CHP’li Abdurrahman Yıldız Başkanlığındaki Toroslar Belediyesi, sözde kadınlara destek amacıyla çalıştay düzenleme kararı aldı.

CHP’deki ikiyüzlü tavrı gözler önüne seren çalıştay, 06.03.2026 tarihinde Mersin Toroslar ilçesinde bulunan Ayışığı Konferans ve Düğün Salonu’nda gerçekleşecek.

PİŞKİNLİĞİN BU KADARINA PES!

“Kadın Dostu Belediyeler: Yerelde eşitlik, Güvenlik ve Güçlenme Çalıştayı” başlıklı etkinlik için hazırlanan tanıtım broşüründe ise trajikomik ifadeler yer aldı.

Kamu Kurumları, STK Temsilcileri ve Akademisyenlerin Katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayın hedefleri hakkında şu ifadelere yer verildi:

* Kadınların yerel hizmetlere eşit erişimi güçlendirmek.

* Toplumsal cinsiyet eşitlik perspektifini belediye hizmetlerine entegre etme.

* Kadın dostu yerel yönetim uygulamalarına yönelik somut politika ve öneriler geliştirmek.

AKİT GÜNDEME GETİRDİ

Öte yandan, Akit gazetesi 12 Şubat 2026 tarihli sayısında, Toroslar Personel Limited Şirketi’nin evli ve bir çocuk babası Genel Müdürü Mevlüt Çoban’ın, S.Ş. isimli kadına yönelik cinsel istismar iddialarını “Toroslar Belediyesi’nde uçkur rezaleti” başlığıyla gündeme getirmişti.