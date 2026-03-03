Orta Doğu’daki çatışmalarda yeni gelişme! İngiltere Kıbrıs’a savaş gemisi gönderiyor

İngiltere, Kıbrıs'a savaş gemisi göndermeye hazırlanıyor. The Guardian gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) yönelik dron saldırısının ardından üssü korumaya yönelik planlar masaya yatırıldı.

Bu kapsamda dron karşıtı operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirilen HMS Duncan gemisinin bölgeye gönderilmesi planlanırken başka bir kaynak, 2 geminin gönderilebileceğini dile getirdi.

Orta Doğu'da şu anda bir savaş gemisi bulunmayan İngiltere'nin bölgedeki başka noktalara gemi gönderme planı yapmadığı bilgisi de haberde yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssü, dün bir İran dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üsdeki piste düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya ve büyük bir maddi zarara sebep olmadığını açıklarken, üsse yönelen 2 dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin Ada'da 2 üssü bulunuyor.