  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği... AFAD duyurdu! Karadeniz'de korkutan deprem Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Fiyatlar ikiye katlandı! Avrupa'da gaz sancısı İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder İran dünyanın şah damarını kesti: Körfez'de gemi kuyruğu: Yüzlerce tanker umman Denizi'nde mahsur kaldı Manisa yatırımı havada kalan BYD'den beklenmedik Türkiye kararı! Bir anda sonlandırdılar İsrail'de Türk gazeteciler gözaltına alındı! Tepkiler çığ gibi geldi Trump'tan sosyal medyada sürpriz paylaşım: 'Dünyaya alay konusu olduk' Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için tüm önlemleri aldık
Dünya Orta Doğu’daki çatışmalarda yeni gelişme! İngiltere Kıbrıs’a savaş gemisi gönderiyor
Dünya

Orta Doğu’daki çatışmalarda yeni gelişme! İngiltere Kıbrıs’a savaş gemisi gönderiyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Orta Doğu’daki çatışmalarda yeni gelişme! İngiltere Kıbrıs’a savaş gemisi gönderiyor

Orta Doğu’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiltere, Güney Kıbrıs'taki askeri üssüne yönelik İran tehdidi nedeniyle Ada'ya savaş gemisi göndermeye hazırlanıyor.

İngiltere, Kıbrıs'a savaş gemisi göndermeye hazırlanıyor. The Guardian gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) yönelik dron saldırısının ardından üssü korumaya yönelik planlar masaya yatırıldı.

Bu kapsamda dron karşıtı operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirilen HMS Duncan gemisinin bölgeye gönderilmesi planlanırken başka bir kaynak, 2 geminin gönderilebileceğini dile getirdi.

Orta Doğu'da şu anda bir savaş gemisi bulunmayan İngiltere'nin bölgedeki başka noktalara gemi gönderme planı yapmadığı bilgisi de haberde yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssü, dün bir İran dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üsdeki piste düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya ve büyük bir maddi zarara sebep olmadığını açıklarken, üsse yönelen 2 dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin Ada'da 2 üssü bulunuyor.

İran savaşı AB’ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı
İran savaşı AB’ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı

Gündem

İran savaşı AB’ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı

İşgalci İngiliz üssüne İHA şoku: Kıbrıs’ta sular ısınıyor!
İşgalci İngiliz üssüne İHA şoku: Kıbrıs’ta sular ısınıyor!

Gündem

İşgalci İngiliz üssüne İHA şoku: Kıbrıs’ta sular ısınıyor!

Keir Starmer'den net açıklama! ABD Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünü kullanıyor mu?
Keir Starmer'den net açıklama! ABD Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünü kullanıyor mu?

Dünya

Keir Starmer'den net açıklama! ABD Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünü kullanıyor mu?

Büyük panik! İran Kıbrıs'ı vurabilir!
Büyük panik! İran Kıbrıs'ı vurabilir!

Dünya

Büyük panik! İran Kıbrıs'ı vurabilir!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23