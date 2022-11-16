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Yerel Tarihi caminin bakır levhalarına dadandılar
Yerel

Tarihi caminin bakır levhalarına dadandılar

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, bir caminin kubbesindeki bakır levhaları çalmaya çalıştıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 14:32:00 -
Tarihi caminin bakır levhalarına dadandılar

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi’nde bir kişinin 617 yıllık İzzeddin Bey (Pınarbaşı) Camisi’nin kubbesine çıktığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerden Alpay A’yı (26) sokağın başında, Sinan Ö’yü (25) ise caminin kubbesinde yakaladı.

Çevrede inceleme yapan ekipler, hırsızlık amacıyla kubbedeki bakır levhaların söküldüğünü belirledi. Gözaltına alınan 2 zanlının Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, hırsızlıktan sabıkalarının olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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