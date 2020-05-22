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Gündem

Tarihi bina yangında küle döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 05:42:00 -
Tarihi bina yangında küle döndü

Dün akşam saatlerinde Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde meydana geldi. Ahmet Çağlayana ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, soğutma çalışması sırasında çöken tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş ise kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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