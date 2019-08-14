0553 313 94 23

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Kars Çayı üzerinde 1855 yılında İngiliz sivil mimarisinin eşsiz örneklerinden birisi olan ve Albay Lake tarafından yapılan tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:42
Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Kars Çayı üzerinde 1855 yılında İngiliz sivil mimarisinin eşsiz örneklerinden birisi olan ve Albay Lake tarafından yapılan tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor. Köprü Kars turizmine kazandırılacak.


Dere içi mevkinde 19. yüzyılda bazalt taştan 3 gözlü olarak inşa edilen Taş Köprü’nün restorasyonu Karayolları Bölge Müdürlüğü yürütüyor. Baştan aşağıya ele alınan Albay Lake Köprüsü, orijinaline sadık kalacak şekilde restore ediliyor.


Tarihi Albay Lake Taş Köprüsü’nün ilginç bir yanı olduğunu ifade eden Araştırmacı Yazar, Fotoğraf Sanatçısı Yıldırım Öztürkkan, “Köprünün bir enteresan tarafı var. Köprünün önce bir ilginçliğini anlatalım. Köprü bir İngiliz ve Macar mühendisliğinin eseridir. Ama Osmanlı dönemidir. 1853-1855 yıllarında Albay Leke ve Corch Kimedy adlı Macar projelendirilen bir köprüdür. Kırım Harbi var. Kırım Harbinde 1855’de İngilizler bizim müttefikimiz, fakat o zaman asker göndermek yerine komuta heyetinden mühendis komutan göndererek Ruslara karşı, burada bir cephe oluşturmak için gelen komutanlardır” dedi.


Öztürkkan, “1848-1849 yıllarında Macar ihtilaline karışan 6 bin subay, ihtilal başarısızlıkla sonuçlanınca oradaki generaller Osmanlı’ya iltica ettiler. O zaman Sultan Abdülmecit onlara şu öneride bulundu. Eğer Osmanlı askeriyesin de çalışırsanız aynı rütbelerinizi iade edeceğiz. Ve burada çalışacaksınız. Bu vesileyle Macar generallerde Kars’a gelmişlerdir. İşte bu köprünün yapım aşamasında mühendis generaller iki tabyalar arasında irtibatı sağlamak için bu köprüyü yapmışlardır. 1853-1855 yılları arasında bu köprü yapılmıştır. Köprü uzun yıllardan beri bakımsız ve onarımsızdı. Karayolları köprüyü çok güzel bir şekilde restore ediyor” diye konuştu.


Kars Çayı üzerinde 19. yüzyılda yapılan köprü, kesme bazalt taştan 3 gözlü olarak inşa edildi. 1855 yılında yapılan Osmanlı-Rus savaşlarından önce Kars’a gelerek Kars tabyalarının yapımında da görev alan İngiliz subayı Mühendis Albay Lake tarafından Kars Çayı üzerinde yaptırılan ve Kars’ta bulunan ikinci taş köprü olan Albay Lake Köprüsü Kars Kalesini çıkış için kullanılıyor.


Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen, 150 yıllık köprünün çok sayıda taşı ile iki kaidesi de geçen süre içerisinde kaybolmuş. Köprü restore edildikten son kent turizmine hizmet edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:42
  1. fotoğraf
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları
    1. Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları
    2. Flaş! Türkler Yunanistan'da..
    3. Urla’nın kadın kahvecileri
    4. TürkAkım alım terminalinin yüzde 95’i..
    5. Gemlik Belediyesi tüm ekipleriyle..
    6. Halk evinde çay 1 TL
    7. Medipol Başakşehir lige döndü
    8. İslâm’da siyaset olmaz diye, yıllarca..
    9. Gençlerbirliği, Süper Lig’e hazır
    10. TFF ile UEFA Çocuk Vakfından örnek..
    11. TİKA'dan Meksika'ya "Dostluk..
    12. AK Parti’li Mersinli: “AK Parti,..
    13. Erkek çocuklarda ’inmemiş testis’..
    14. İran'dan AB ülkelerine "üçüncü adımı..
    15. TFF ile UEFA Çocuk Vakfı, Suriyeli..
    16. Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı
    17. Otomobil şarampole yuvarlandı
    18. Tarihi Albay Lake Köprüsü restore..
    19. Orman yangını büyümeden söndürüldü
    20. Turistik plajlar çadır kente dönüştü
    21. İBB İtfaiyesi sporcuları 20 madalya..
    22. Bursa’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1..
    23. "Brexit İrlanda’nın büyüme görünümü..
    24. AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık..
    25. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde..
    26. Tatar’dan Barış Harekatı mesajı:..
    27. Sokağa atılan köpeğe belediye sahip..
    28. Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle..
    29. Kaz’ın ayağı aslında çok başka
    30. Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan