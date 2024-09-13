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Spor Tarih yine onu yazdı! Ronaldo'dan yeni rekor
Spor

Tarih yine onu yazdı! Ronaldo'dan yeni rekor

Yeniakit Publisher
2024-09-13 16:40:00 -
Tarih yine onu yazdı! Ronaldo'dan yeni rekor

Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo bir rekora daha imza attı. 39 yaşındaki yıldız sosyal medyada toplam 1 milyar takipçiye ulaşarak kırması zor bir rekoru eline aldı.

Cristiano Ronaldo, saha dışında da rekorlarına devam ediyor.

Portekizli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye ulaştığını açıkladı. Ronaldo, bunu başaran ilk isim oldu.

Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo Instagram'da 638, Facebook'ta 170 ve Twitter'da (X) 113 ve YouTube'da 60 milyon takipçiye sahip.

Sporting'de başladığı Futbol kariyerini sırasıyla Manchester United, Real Madrid, Juventus ve sonrasında yine Manchester United'da devam etiren Ronaldo, Aralık 2022'den bu yana Al-Nassr forması giyiyor.

5 BALLON D'OR VE YÜZLERCE GOL

Kariyerinde Ballon D'or ödülünü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 131 gol attı.

Real Madrid'le 450, Manchester United'la 145, Juventus'la 101, Al-Nassr'la 62 ve Sporting'le 5 kez ağları havalandıran Portekiz yıldız, geçtiğimiz hafta 900 gol barajını geçmişti.

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