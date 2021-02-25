  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarih verdi… Uzman isimden yatırımcılara yeni uyarı! Altın ve Gümüşü olanlar dikkat
Ekonomi

Tarih verdi… Uzman isimden yatırımcılara yeni uyarı! Altın ve Gümüşü olanlar dikkat

Geçtiğimiz Cuma günü 'gelecek hafta altın yükselişe geçecek' tahmini tutan Tunç Şatıroğlu'dan yatırımcıya yeni uyarılar geldi. Altında yeni bir çıkış için yine tarih veren Şatıroğlu, 'Bu hafta altından fazla bir şey beklememek lazım' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 16:47:00 -
Tarih verdi… Uzman isimden yatırımcılara yeni uyarı! Altın ve Gümüşü olanlar dikkat

Uzun süredir düşüş trendinde olan altın hafta başı atağa geçti. Ancak altındaki bu atak uzun soluklu olmadı. Altın yeniden düşüş eğilimine girdi. Geçtiğimiz hafta altında 'yükseliş için teknik her şey hazır' diyen Tunç Şatıroğlu'nun öngörüsü tutmuştu. Teknik uzman Şatıroğlu, altın ve gümüşle ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi. altından fazla bir şey beklememek lazım' diyen Şatıroğlu, yeni bir çıkış için tarih verdi.

Gram altın daha da artacak

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şunları söyledi;

"Altında yeniden ABD 10 Yıllık faizlerinin artmasıyla birlikte satışlar var. Bu hafta altından fazla bir şey beklememek lazım. Haftaya altının iyi bir başlangıç yapmasını beklerim. Çin'de kutlamalar bitecek, teşvik paketi gündemde olacak ve Hindistan'dan talep artacak.

Altın düşüyor dediğimde gram altın fiyatına bakıp hayır düşmüyor diyenler: Gram altındaki yükseliş dolar kurundaki yükseliş nedeniyle oluyor. Artık gram altın dolardan destek alıyor. Ons altın fiyatı da haftaya artmaya başlayınca gram altın daha da artacaktır."

Gümüş fiyatları da yükselişte

Gümüş fiyatları altına göre daha iyi bir yükseliş performansı sergiledi. Gram gümüş son 3 günde yaklaşık 50  kuruş artarak 6 lira 43 kuruşa kadar çıktı. Gümüşteki yükseliş ons fiyatlarında da hissedildi. Gümüşün ons fiyatı 28 dolar sınırına kadar çıktı. Gümüşle ilgili konuşan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüş altındaki bütün olumsuzluğa rağmen 27,44 üzerinde tutunuyor. Ancak buradan da fazla çıkamıyor. Gram gümüş dolar kurundan da destek alıyor. Haftaya altında yükseliş başlayınca gümüş hızla 29'u bulabilir." iddiasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FED Başkanı açıkladı! Altın alacaklar dikkat: Pazar gününe kadar...
Ekonomi

FED Başkanı açıkladı! Altın alacaklar dikkat: Pazar gününe kadar...

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'den gelen açıklamalar kısa vadede bir yükselişin olmayacağına iş..
Putin’den ‘Barbar Türkler’ densizliği
Gündem

Putin’den ‘Barbar Türkler’ densizliği

Rusya’da video konferans yoluyla yapılan parti liderleri toplantısında Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovskiy ve Rusya ..
PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın kitabını satan CHP'li İBB ifşa olunca geri adım attı!
Gündem

PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın kitabını satan CHP'li İBB ifşa olunca geri adım attı!

Selahattin Demirtaş’ın dağdaki abisi terörist Nurettin Demirtaş’ın kitabını satışa sunarak büyük bir rezalete imza atan Ekrem İmamoğlu yönet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay