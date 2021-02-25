Tarih verdi… Uzman isimden yatırımcılara yeni uyarı! Altın ve Gümüşü olanlar dikkat

Uzun süredir düşüş trendinde olan altın hafta başı atağa geçti. Ancak altındaki bu atak uzun soluklu olmadı. Altın yeniden düşüş eğilimine girdi. Geçtiğimiz hafta altında 'yükseliş için teknik her şey hazır' diyen Tunç Şatıroğlu'nun öngörüsü tutmuştu. Teknik uzman Şatıroğlu, altın ve gümüşle ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi. altından fazla bir şey beklememek lazım' diyen Şatıroğlu, yeni bir çıkış için tarih verdi.

Gram altın daha da artacak

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şunları söyledi;

"Altında yeniden ABD 10 Yıllık faizlerinin artmasıyla birlikte satışlar var. Bu hafta altından fazla bir şey beklememek lazım. Haftaya altının iyi bir başlangıç yapmasını beklerim. Çin'de kutlamalar bitecek, teşvik paketi gündemde olacak ve Hindistan'dan talep artacak.

Altın düşüyor dediğimde gram altın fiyatına bakıp hayır düşmüyor diyenler: Gram altındaki yükseliş dolar kurundaki yükseliş nedeniyle oluyor. Artık gram altın dolardan destek alıyor. Ons altın fiyatı da haftaya artmaya başlayınca gram altın daha da artacaktır."

Gümüş fiyatları da yükselişte

Gümüş fiyatları altına göre daha iyi bir yükseliş performansı sergiledi. Gram gümüş son 3 günde yaklaşık 50 kuruş artarak 6 lira 43 kuruşa kadar çıktı. Gümüşteki yükseliş ons fiyatlarında da hissedildi. Gümüşün ons fiyatı 28 dolar sınırına kadar çıktı. Gümüşle ilgili konuşan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüş altındaki bütün olumsuzluğa rağmen 27,44 üzerinde tutunuyor. Ancak buradan da fazla çıkamıyor. Gram gümüş dolar kurundan da destek alıyor. Haftaya altında yükseliş başlayınca gümüş hızla 29'u bulabilir." iddiasında bulundu.