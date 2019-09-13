Tarhana ülkemizde ve hatta Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde, farklı şekillerde yapılır ama nasıl yapılırsa yapılsın aynı zevkle tüketilir. Tarhana yapımı kışlık hazırlıklarının olmazsa olmazlarından. Tarhana yapmak için kaç malzeme konulacağı merak konusudur. Tarhana yapmak için kaç malzeme kullanılır? İşte tarhana malzemeleri...

Tarhana yapmak için kaç malzeme kullanılır?

Toz tarhana hepimizin bildiği klasik tarhana aslında. Yoğurt, un, domates, biber ve naneyle yapılan toz tarhana marketlerde de kolayca bulunabilen bir tür. Ancak evde toz tarhana yapmak isterseniz ölçülerimiz ve tarifimiz aşağıda:

1 kilogram domates

1 kilogram kırmızı biber

1 kilogram soğan

1 kaşık domates salçası

1 kaşık biber salçası

3 kaşık yoğurt

10 gram yaş maya

Aldığı kadar un

1 bardak tuz

Dilediğiniz baharatlar

Tarhana nasıl yapılır?

Biberleri derin bir tencereye alın. Üzerine ortadan ikiye böldüğünüz soğanları, en üste de domatesleri yerleştirin. Tencereye 2 su bardağı da su ilave edin ve malzemeleri haşlamaya bırakın.

Sebzeler yumuşayınca tencereyi ocaktan alın ve tüm malzemeleri büyük bir süzgece aktarıp süzün. Sebzeleri bir yoğurma kabına alın ve içine yoğurt ekleyin. Yaş mayayı da suyla açarak sebzelere ilave edin.

Tüm malzemeler homojen bir hale gelene kadar güzelce karıştırın. Unu da yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın ve cıvık bir hamur elde edin.

Hamuru 5 saat dinlendirin. Bir miktar daha un ilave edip yeniden yoğurun ve yeniden dinlenmeye bırakın.

Hamuru 3-4 gün boyunca ekşimesi için dinlendirin. Bu esnada her gün biraz daha un ilave edip yoğurun.

Bu sürenin sonunda iyice ekşiyen tarhana hamurundan iri parçalar koparıp temiz bir örtünün üzerine serin ve güneş gören bir yerde kurumaya başlayın.

Tarhanayı en az 2 gün iyice kurutun. Ardından mutfak robotundan geçirip toz haline getirin. Bez torbalarda ya da kavanozlarda saklayın.