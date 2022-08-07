Tarçınlı su İbrahim Saraçoğlu tarifi: Tarçının faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

Prof Dr. İbrahim Saraçoğlu, tarçının, tarçın suyunun, kalp ilacı, diyabet ilacı ya da düzenli olarak kullanılan ilaç varsa bunlarla etkileşime geçip sağlığa zarar verebileceğini bildirmektedir.

Prof Dr. İbrahim Saraçoğlu diyor ki; Kabuk tarçın çayını abartılı olarak tüketmeyiniz. Haftada en fazla dört-beş defayı geçmemelidir. Dönem dönem onbeş-yirmi günlük aralar verilerek tüketilmesi çok daha etkilidir. Unutmayınız, hiçbir bitkisel çayı alışkanlık haline getirmeyiniz. Vücudunuzu alıştırmayınız. Vücudu alıştırmak demek, ona ihtiyaç duyulduğunda etkisinin daha az olabileceği anlamına gelir.

Tarçın Kürü (Tarçınlı Su, Tarçın Çayı Nasıl Hazırlanır? ) Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Tarifi

1 bardak suyu cezvede kaynatın. İçine 1 adet çubuk tarçın atıp 5 dk boyunca kısık ateşte kaynatın. Ilıyınca süzüp akşam yemeklerinden 2 saat sonra için. Uygulama süresi haftada 4 gündür. Alışkanlık haline getirmemelidir.

Bu küre 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyip limonlu tarçınlı suyu elde edebilirsiniz.

Tarçın "Cinnamom ağacı" adı verilen ağaçların iç kabuğundan elde edilir. Tarçın ağacının kabukları kurutulup, kullanılır hale getirilir. Tarçının kullanımı 4.000 yıl öncesine Antik Mısır'a kadar uzanır. Suya çubuk veya toz tarçın katılmasıyla yapılan tarçın suyu (tarçın çayı) sağlığa faydaları saymakla bitmeyen harikulade bir içecektir. İşte bu içeceğin faydaları;

TARÇININ FAYDALARI NELERDİR?

*Kolon kanserine davetiye çıkaran nitrozamin maddesinin oluşumunu engeller. Bağırsak ve kolonlardaki hücrelerin yapısını güçlendirir.

*Vücut içerisinde artan toksin hücrelerin yaşlanmasını hızlandırır. Bunun yanı sıra hastalıkların yaşanma olasılığı da artar. Ancak yapılan araştırmalarda tarçın içeriğinde güçlü antioksidan içerdiğinden bu durumun yaşanmasını azaltır. Özellikle mevsim geçişlerinde artan virüs ve bakteri nedeniyle yaşanan üst solunum yolu hastalıklarını önler. Ayrıca sinir hücrelerinin deformasyona uğramasını engelleyerek stres ve yorgunluğun da önüne geçer.



*Anti inflamatuar özelliğe sahip olan tarçın, kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp krizi, felç, yüksek tansiyon ve kan basıncın artış risklerini düşürür. Organların hücre dokularını yeniler. Nikotin ve kafeinden etkilenen akciğeri yenilemede güçlü bir baharattır.



*Yapılan araştırmalarda tarçının kandaki şeker seviyesini düşürdüğü yani insülin direncini kırdığı tespit edilmiştir. Kan dolaşımını düzenleyerek, sindirimde enerjiye dönüşen karbonhidratların hızla parçalanıp yok olmasını engeller. Böylece vücudun enerjisini artırır.



*Beyin fazla protein aldığından hücrelerinde hasar oluşur. İç sıvısında kayıp yaşayan beyinde şiddetli ağrılara neden olur. Ayrıca motor hareketlerini olumsuz etkileyen bu durumu engellemede de faydalı besinler sıralamasında başlarda yer alır. Özellikle parkinson hastalığında doğal ilaç olan tarçın bayin nöronlarının işlevselliğini kontrol eder.



*Hücrelerin mutasyona uğramasının önüne geçer. Özellikle kolonlardaki bakterileri azaltır. Sindirim sorunlarının önüne geçer. Kolon kanserinin oluşmasındaki en büyük etken besin atıklarıdır. Ancak tarçın güçlü bir temizleyici olduğundan kolonları temizler.



*Dikkat eksikliği modern çağ hastalıkları arasında ilk sırada yer alır. Bu hastalığı yaşayan kişiler sürekli aşırı öfkeli, sabırsız ve hızlı konuşma gibi belirtilerle kendilerini gösterir. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık için en etkili besin tarçındır. Tarçın beyin ve sinir fonksiyonlarını düzenlediğinden doğal bir etki ile kişinin belirtileri yaşamasını engeller.



*Sindirim sistemindeki besinlerin parçalanıp kana karışması yavaşladıkça vücudun yağlanma oranı da bir o kadar artar. Ancak tarçın besinleri doğru enzimlemeye yardımcı olarak içerdiği lifle tokluk hissi sağlar. Böylece kilo vermek isteyenler için idealdir.



*Salmonella bakterisi gıda zehirlenmelerini tetikler bu da kusma bulantı gibi sağlık sorunlarına neden olur. Ancak tarçın bunun içinde etkili doğal bir ilaçtır. Bakterinin etkilerini kısa sürede yok ederek bağırsakların işlevselliğini artırır.



*Kolajen üretimi belli bir yaştan sonra yavaşlar. Bu maddenin azalması ile kişinin dokuları yaşlanma belirtileri gösterir. Ancak tarçın kolajeni artırmada etkilidir. Bunun yanı sıra saç derisine ve cilde yapılan tarçın maskeleri de buradaki hücreleri sağlığını korur.

Tarçının faydalarını biliyor, sadece kokusunda bile harikalar olan tarçının aromasını çok seviliyor ama yağını tanıyınca daha da çok seveceksiniz.

Evde yapılır mı dersiniz: Ev yapımı tarçın yağı tarifi

Malzemeler:

6-8 adet çubuk tarçın (artırılabilir)

Zeytinyağı ( doğal olanı)

Nasıl yapılır?

Temiz ve kuru bir kavanoz alın. İçine en az 6-8 adet çubuk tarçın koyun. (Kavanozun büyüklüğüne göre çubuk tarçınların miktarını artırabilirsiniz, ne kadar çok koyarsanız o kadar iyi olacaktır) Çubuk tarçınları kavanoza yerleştirdikten sonra üzerine kavanozun ağzına kadar zeytinyağ ekleyin ve kavanozun kapağını hava almayacak şekilde kapatın. Kavanozu bu şekilde en az 3 hafta oda sıcaklığında bekletin ve kavanozu her gün en az 2 kez güzelce çalkalayın. 3 hafta sonra ev yapımı tarçın yağınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Eğer tarçın yağının faydalarından yararlanmak istiyor ama evde tarçın yağı yapmak istemiyorsanız aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz hazır tarçın yağlarını da kullanabilirsiniz.

Tarçın yağının faydaları

-Tarçının en bilinen ve en sevilen özelliği, tarçın yağında da kendini gösteriyor ve bu yağ, kan şekerinin dengelenmesinde büyük önem taşıyor.

-Tarçın yağı güçlü antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu mikroplardan koruyor, kanı temizleme özelliği gösteriyor.

-Tarçın yağının kanın temizlenmesini sağlaması, kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı oluyor, bu sayede de kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma ihtimalini azaltıyor.

-Tarçın yağı da tıpkı tarçının kendisi gibi sadece kokusuyla bile vücuda iyi geliyor, beynin düzenli işlemesini sağlayarak konsantrasyonu artırıyor ve hafızayı güçlendiriyor.

-Tarçın yağı sinir sistemi üzerinde de oldukça önemli etkiler göstererek sinirleri yatıştırıyor, sinir kaynaklı uykusuzluk ve depresyon gibi sorunların çözümüne destek oluyor.

-Antienflamatuar özelliği sayesinde ağrılı bölgelerdeki ağrıların da azalmasını sağlıyor, özellikle kas ve eklem ve mide ağrılarına iyi geldiği biliniyor.

-Fazla yemek yendiğinde ortaya çıkan hazımsızlık sorununu çözüyor, mideyi rahatlatıyor.

-Tarçın yağı kendine has aroması sayesinde ağız kokusunu da engelliyor, düzenli kullanıldığında ağız kokusuna köklü bir çözüm olabiliyor.

-Hem antibakteriyel hem de antienflamatuar özellikleri sayesinde tarçın yağı bağırsakların da sağlıkla çalışmaya devam etmesini sağlıyor, bağırsakların temizlenmesine destek oluyor.

-Özellikle yaz aylarında baş belası olabilen sinek/böcek ısırıklarında ısırılan bölgedeki kaşıntıyı gideriyor.

Tarçın yağı, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi konusunda da bol bol yardımcı oluyor.

-Tıpkı nane yağı gibi tarçın yağı da dudaklara harici olarak uygulandığında 2 saate kadar dudakların dolgun gözükmesini sağlıyor.