Tarçın çayının muhteşem faydaları: Tarçın nasıl tüketilmeli? Diyabetten enfeksiyona her derde deva!

Yiyeceklere tat veren tarçının, mikrop öldürücü özelliği de bulunuyor. Faydaları saymakla bitmeyen tarçın, ağaç türü olan tarçın kabuklarının toz haline getirilmesi ile de tüketiliyor. Aynı zamanda çubuk hali de suya atılarak tüketilebiliyor. İşte tarçının muhteşem faydaları...

VÜCUTTAKİ ZARARLI MADDELERİ ATAR

Hoş kokulu tarçın, vücuttaki zararlı maddelerin atılımını kolaylaştırır ve etkilerini düşürür.

ENFEKSİYONA İYİ GELİR

Yaşlanma karşıtı özelliği de bulunan tarçın, enfeksiyon oluşmasına engel olur.

DİYABET RAHATSIZLIĞINA ENGEL OLUR

Tokluk hissi veren tarçın, diyabet ve kan şekerini düzenler. Böylelikle kişiyi, diyabet rahatsızlıklarından korur. Kilo sorunu yaşayanların tarçınlı su tüketmelerinin nedeni, tarçınlı ve limonlu suyun uzun süre tok tutmasından dolayıdır.

Tarçın çayının faydaları nelerdir? Evde tarçın çayı nasıl yapılır? Tarçın çayı ne kadar içilmeli? İşte, sağlığa olan faydaları ile tarçın çayı yapımı:

Tarçın Çayı Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

1 çay kaşığı toz tarçın veya 2 adet kabuk tarçın

2 su bardağı kaynar su

1 adet elma dilimi

1-2 adet yıldız anason

Bal (isteğe göre)



Yapılışı:

Bir demlikte 2 su bardağı suyu kaynatın.

Kaynama suyunun içerisine 2-3 dilim elma ve yıldız anason ekleyin.

Bir fincanın içerisine 1 çay kaşığı toz tarçın ya da 2 adet kabuk tarçın ekleyin. (Yalnızca biri seçilmelidir.)

Kaynayan suyu, tarçının üzerine ekleyin. 10 dakika demlenmeye bırakın.

Demlenen tarçın çayını tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

TARÇININ FAYDALARI

Saç dökülmesinin durmasını sağlar.

Öksürüğe karşı çok faydalıdır.

Nezle ve gribe karşı da çok faydalıdır.

Göz kararmasını giderir.

Kataraktın geçmesini sağlar.

Böbrek hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur.

Rahim hastalıklarına karşıda faydalıdır.

Karaciğer tıkanıklığını açar.

Baş ağrısına karşı çok faydalıdır.

Titremelerin azalmasına ve yok olmasını sağlar.

Yüzdeki ve ellerdeki siğilleri yok eder.

Kalp damarlarını açar.

Vücut sistemini iyi çalışmasını sağlar.

Atar damarların açılmasını sağlar.

Siyah çayın ve kahvenin zararlarını azaltır.

Emziren annelerin sütünü artırır.

Enfeksiyona karşı koruma sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olur.

İnsülin hormonuna duyarlılığını artırır.

Tarçın özellikle kan şekerini düşürür.

Özellikle mantar enfeksiyonlarına karşı faydalıdır.

Kalsiyum, lif, magnezyum ve demir kaynağıdır.

Kolesterolü düşmesini sağlar.

Adet öncesi gerginliğe karşı faydalıdır.

Hafızayı güçlendirir.

Tokluk hissi verir.

Ayrıca soğuk algınlığına karşı da çok faydalıdır.

Yaşlanma karşıtı bir özelliği de bulunmaktadır.

Gebelikte oluşan cilt lekelerinin giderilmesinde yardımcı olur.

Sancılarına iyi gelir. Aşırı tüylenme olanlar için tarçın kurtarıcıdır.

Kolon kanseri riskini azaltır.

Özellikle kemik erimesini yavaşlatır.

Böcek ısırıklarına karşı faydalıdır.

Tarçının Kullanımı

Çay olarak tarçın kabuğu tercih edin. Kaynayan suyun içerisine bir tane tarçın kabuğu atın ve bir miktar bekleyin. Daha sonra sıcak olarak kullanın.

Toz tarçını yemeklerde ve tatlılarda da tercih edilir.

Toz tarçını yoğurt, süt, boza ve birçok şeyin üzerine atıp kullanımı da mevcuttur.

Tarçını başka çaylarla da karıştırıp tüketebilirsiniz.

Tarçının Zararları

Tarçın fazla kullanıldığı zaman kabızlığa sebep olur.

Gebelik döneminde doktora danışmadan kullanmayın.

Kan şekerini düşürdüğü için fazla kullanmak kan şekerinin çok düşmesini sağlar. Bu yüzden dikkatli olunması gerekir.

Eğer alerjinin varsa kullanmayın.

Tarçın keskin bir yapı olduğu için tek başına cilde uygulamayın.

Ayrıca düzenli olarak yüksek tansiyon için ilaç kullanıyorsanız. Tarçının az veya hiç kullanılmaması gerekir. Tarçın çayı, aşırı kullanılmadığı sürece bir yan etkiye neden olmaz. Fakat aşırı tüketilmesi halinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden mutlaka ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.

Tarçın Çayı Ne Kadar İçilmeli?

Tarçın çayının faydaları ve yapılışından bahsettik. Peki, günde kaç bardak tarçın çayı içilmeli? Tarçın çayı günde en fazla 1-2 fincan içilmelidir. Tarçın çayının fazla içilmesi sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açar.

Tarçın Çayı Zayıflatır mı?

Tarçın çayının açlığı azaltıcı bir etkisi vardır. Bu yüzden öğle ve akşam yemeklerinden önce tüketilirse, daha az yemek yemenizi sağlar. Ayrıca metabolizmayı hızlandırdığı için, kilo vermeye destek olur.

Siyah çaya tarçın atılır mı?

DEMLİĞE ÇUBUK TARÇIN ATIN: Kahvaltıda içeceğiniz ve misafirlerinize ikram edeceğiniz çayı demlerken; demliğe 1 adet çubuk tarçın atabilirsiniz.

Tüylere son! Kullanılan her şeyden daha etkili

Aşırı tüylenme sorunu hormonal dengesizliklerden ya da insülin direncinden kaynaklı olabilir. Bu yüzden aşırı tüylenmeye karşı doğru besinlerle savaş açabilirsiniz.

Tüy sorunu hem erkeklerin hem de kadınların korkulu rüyası. Aşırı tüylenmenin hormonal dengesizliklerden insülin direncine kadar birçok nedeni olduğu gibi bu durum genetik de olabilir. Bu yüzden aşırı tüylenmeye karşı kremlerden, yağlardan önce besinlerle savaş açmak gerekiyor. Tarçın aşırı tüylenmeyi azaltan bir baharattır. Özellikle insülin direncinden kaynaklanan aşırı tüylenme olanlar için tarçın kurtarıcıdır.