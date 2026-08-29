Taranto’da ay-yıldızlı fırtına! Türkiye 61 madalyayla zirve takibini sürdürüyor

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nın sekizinci gününde Türkiye, farklı branşlardan gelen başarılarla madalya sayısını artırdı.

Judoda tatamiye çıkan milli sporcular günü 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlar 48 kiloda mücadele eden Tuğçe Beder, finalde Tunuslu Oumaima Bedioui ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden milli judocu, Akdeniz Oyunları şampiyonu olarak altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

SALİH YILDIZ VE VEDAT ALBAYRAK'TAN BRONZ

Erkekler 60 kiloda mücadele eden Salih Yıldız ile 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak da üçüncülük karşılaşmalarını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Türkiye, üç gün sürecek judo müsabakalarının daha ilk gününde 3 madalya kazanarak organizasyona güçlü bir başlangıç yaptı.

BADMİNTON VE OKÇULUKTAN ALTIN YAĞMURU

Ay-yıldızlı sporcuların başarısı judoyla sınırlı kalmadı.

Türkiye, gün içerisinde badmintonda 2 altın madalya kazanırken, okçulukta da 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyaya ulaştı.

Milli sporcular böylece sekizinci günü toplam 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalyayla kapattı.

TÜRKİYE 61 MADALYAYA ULAŞTI

Taranto'da gelen yeni derecelerle Türkiye'nin toplam madalya sayısı 61'e yükseldi.

Ay-yıldızlıların madalya dağılımı şöyle oldu:

28 altın – 14 gümüş – 19 bronz

Türkiye bu sonuçlarla madalya tablosunda ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

FİLENİN EFELERİ 4'TE 4 YAPTI

Erkek Milli Voleybol Takımı da Taranto'daki başarılı performansını sürdürüyor.

Grup aşamasındaki dört karşılaşmasını da kazanan milliler, grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekibin final yolundaki rakibi Fransa oldu. Akdeniz Oyunları, 3 Eylül Perşembe günü sona erecek.