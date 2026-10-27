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Spor Taraftarlar çok beğenecek! Fenerbahçe 4. formasını tanıttı
Spor

Taraftarlar çok beğenecek! Fenerbahçe 4. formasını tanıttı

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Taraftarlar çok beğenecek! Fenerbahçe 4. formasını tanıttı

Süper Lig’de 2026-2027 sezonu heyecanı sürerken takımların yeni sezon formaları da gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe, sezon başında tanıttığı formaların ardından bu sezon giyeceği 4. formasını da Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda giyeceği 4. formasını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği forma, gri şort ve aynı renkte konçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin geleneksel renklerinden farklı bir tasarıma sahip olan forma, sosyal medyada da gündem oldu.

Fenerbahçe 4. formasını tanıttı! Sarı-lacivert yerine sürpriz renk tercihi...

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