TBMM Genel Kurulu toplanamadı! İşte nedeni
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Yusuf Beyazıt, genel kurul birleşimini açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirterek birleşimi kapattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Yusuf Beyazıt, genel kurul birleşimini açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirterek birleşimi kapattı.
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, birleşimin başında Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Bunun üzerine Beyazıt, birleşimi 3 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
TBMM gündeminde bu hafta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşması ile 2027 yılı bütçe görüşmeleri olacaktı.
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