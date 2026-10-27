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TBMM Genel Kurulu toplanamadı! İşte nedeni

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AA Giriş Tarihi:

TBMM Genel Kurulu toplanamadı! İşte nedeni

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Yusuf Beyazıt, genel kurul birleşimini açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirterek birleşimi kapattı.

#1
Foto - TBMM Genel Kurulu toplanamadı! İşte nedeni

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

#2
Foto - TBMM Genel Kurulu toplanamadı! İşte nedeni

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, birleşimin başında Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

#3
Foto - TBMM Genel Kurulu toplanamadı! İşte nedeni

Bunun üzerine Beyazıt, birleşimi 3 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

#4
Foto - TBMM Genel Kurulu toplanamadı! İşte nedeni

TBMM gündeminde bu hafta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşması ile 2027 yılı bütçe görüşmeleri olacaktı.

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