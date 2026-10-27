Vali çok enteresan diyerek duyurdu: Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

"ÇOK ENTERESAN" Vali Şahin, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız. Şehrin başka bir yerinde herhangi bir fırtına, hortum ihbar edilmedi. Sadece yağmur yağdı. Ama sadece burada böyle bir hücre ortaya çıktı. Civarındaki binalarda bir şey yok. Sadece bu alanda 2 konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız. Aynı şantiyenin hemen bitişiğindeki konteynerlerde böyle bir şey yok.