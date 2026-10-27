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Vali çok enteresan diyerek duyurdu: Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

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Vali çok enteresan diyerek duyurdu: Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Antalya'da dün gece aniden ortaya çıkan hortum konteynerlerde bulunan 4 işçinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Antalya Valisi Hulusi Şahin konuyla ilgili açıklama yaptı.

#1
Foto - Vali çok enteresan diyerek duyurdu: Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece meydana gelen hortumda iki konteyner parçalandı ve 4 kişi hayatını kaybetti. Acı olayın ardından ekipler hemen harekete geçmişti. Facianın yaşandığı yerin gündüz görüntüleri de ortaya çıktı.

#2
Foto - Vali çok enteresan diyerek duyurdu: Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

VALİ DE ŞAŞIRDI Olay yerinde gece saatlerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, çalışmaların sürdüğünü belirterek, başka yaralı ya da hayatını kaybeden olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

#3
Foto - Vali çok enteresan diyerek duyurdu: Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

"ÇOK ENTERESAN" Vali Şahin, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız. Şehrin başka bir yerinde herhangi bir fırtına, hortum ihbar edilmedi. Sadece yağmur yağdı. Ama sadece burada böyle bir hücre ortaya çıktı. Civarındaki binalarda bir şey yok. Sadece bu alanda 2 konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız. Aynı şantiyenin hemen bitişiğindeki konteynerlerde böyle bir şey yok.

#4
Foto - Vali çok enteresan diyerek duyurdu: Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize geçmiş olsun. Kimlikleri araştırılıyor. Konteyner ve vincin devrilmesi aynı yerde. Vincin konteynere gelmesi söz konusu değil. Vinç aynı hortum tarafından güneydoğu yönüne doğru devrilmiş. Onun altında herhangi bir yaralı veya can kaybı söz konusu değil. Site inşaatını hortum tarumar etmiş, paramparça etmiş" dedi.

#5
Foto - Vali çok enteresan diyerek duyurdu: Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

4 GÖZALTI Olayla ilgili müteahhit ve şantiye şefinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

#6
Foto - Vali çok enteresan diyerek duyurdu: Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Feci olayda yaşamını kaybeden işçilerin kimleri belli oldu. Olayda ölenlerin, İsa Elnevvaf, Aycan Kılınç, Salah Muhammet Elnaim ve Muhammet Emin Elnaim olduğu belirtildi.

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