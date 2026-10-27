Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye futbol dersi! Derbide ezici üstünlük istatistiklere yansıdı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek ezeli rakibine ağır bir darbe vurdu. Victor Osimhen’in ilk yarıda attığı iki golle üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar, özellikle ilk 45 dakikada ortaya koyduğu baskın futbolla rakibine adeta nefes aldırmadı. İstatistikler, iki takım arasındaki oyun farkını gözler önüne serdi. Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki silik görüntüsü ise sarı-lacivertliler adına düşündürücü bir tablo ortaya çıkardı.

İLK YARIDA GALATASARAY FIRTINASI: FENERBAHÇE SAHADA KAYBOLDU!

RAMS Park’ta oynanan derbiye damgasını vuran taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, daha ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline alarak Fenerbahçe’yi kendi yarı sahasına hapsetti. Topa hükmeden, rakip kaleyi abluka altına alan ve sürekli tehlike yaratan Galatasaray karşısında Fenerbahçe, organize hücum geliştirmekte büyük güçlük çekti.

İlk yarının istatistikleri, sarı-kırmızılıların rakibine kurduğu üstünlüğü açıkça ortaya koydu. Galatasaray yüzde 68 topla oynama oranına ulaşırken Fenerbahçe yüzde 32’de kaldı. Sarı-kırmızılılar 11 şut çekip bunların 6’sında kaleyi buldu. Fenerbahçe ise ilk 45 dakikada rakip kaleye isabetli bir şut dahi gönderemedi.

Daha da çarpıcı olan, Galatasaray’ın rakip ceza sahasında topla buluşma sayısında kurduğu üstünlüktü. Sarı-kırmızılılar bu alanda 19’a 3’lük fark yakaladı. Kornerlerde de 4-1 önde olan Galatasaray, rakip savunmayı sürekli baskı altında tuttu.

Fenerbahçe’nin gol beklentisinin sıfır görünmesi de ilk yarıdaki hücum etkisizliğini ortaya koydu. Galatasaray ise 0,99 gol beklentisiyle rakibine kıyasla çok daha fazla tehlike üretti.

OSIMHEN SAHNEDE: İKİ GOLLE FENERBAHÇE’Yİ ÇÖKERTTİ!

Galatasaray’ın sahadaki üstünlüğü 29. dakikada skora yansıdı. Barış Alper Yılmaz’ın pasıyla ceza sahasına giren Victor Osimhen, sol ayağıyla yaptığı vuruşla Ederson’u mağlup etti ve sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından da hız kesmeyen Galatasaray, Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşatmayı sürdürdü. Sarı-lacivertliler henüz ilk golün etkisinden çıkamamışken Osimhen bir kez daha sahneye çıktı.

29. dakika: Victor Osimhen, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

44. dakika: Osimhen bir kez daha ağları havalandırdı ve farkı ikiye çıkardı.

Davinson Sánchez’in katkısıyla gelişen atakta Osimhen’in kafa vuruşu, ilk yarının skorunu belirledi: 2-0!

İlk 45 dakikada Galatasaray hem oyunu hem de skoru kontrol ederken Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların baskısına cevap veremedi. Osimhen’in bitiriciliği, Barış Alper’in dinamizmi ve takımın hücumdaki kararlılığı, Galatasaray’ın neden derbinin hâkimi olduğunu gösterdi.

RAKAMLAR HER ŞEYİ ANLATTI: 19’A 3, 11’E 0!

Derbinin ilk yarısındaki istatistikler, Galatasaray’ın yalnızca skor üstünlüğü kurmadığını, rakibinden çok daha etkili bir oyun sergilediğini de ortaya koydu.

Topla oynama: Galatasaray %68 – Fenerbahçe %32

Gol beklentisi (xG): Galatasaray 0,99 – Fenerbahçe 0,00

Toplam şut: Galatasaray 11 – Fenerbahçe 0

İsabetli şut: Galatasaray 6 – Fenerbahçe 0

İsabetsiz şut: Galatasaray 4 – Fenerbahçe 0

Engellenen şut: Galatasaray 1 – Fenerbahçe 0

Rakip ceza sahasında topla buluşma: Galatasaray 19 – Fenerbahçe 3

Korner: Galatasaray 4 – Fenerbahçe 1

Ofsayt: Galatasaray 3 – Fenerbahçe 1

Özellikle rakip ceza sahasındaki 19’a 3’lük fark ve şutlarda ortaya çıkan 11’e 0’lık tablo, ilk yarının hikâyesini özetledi. Galatasaray rakip kalede tehdit oluşturan taraf olurken Fenerbahçe hücumda varlık gösteremedi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA GOLÜ BULDU AMA YETMEDİ!

İkinci yarıda Fenerbahçe daha fazla risk alarak oyuna ortak olmaya çalıştı. Galatasaray’ın ilk yarıda kurduğu baskının ardından sarı-lacivertliler, 62. dakikada İrfan Can Kahveci’nin golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

Bu gol, karşılaşmanın son bölümünde heyecanı artırdı. Fenerbahçe beraberlik için yüklenirken Galatasaray skor üstünlüğünü korumaya odaklandı. Sarı-kırmızılılar, farkı yeniden açabilecek fırsatlar da yakaladı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Fenerbahçe beraberlik şansını değerlendiremedi. Milan Škriniar’ın kafa vuruşunda Galatasaray savunması çizgi üzerinde kritik bir müdahaleyle gole izin vermedi. Son bölümdeki baskısına rağmen Fenerbahçe, skoru değiştirecek golü bulamadı.

GALATASARAY KAZANDI, FENERBAHÇE’NİN İLK YARI KARNESİ ALARM VERDİ!

Galatasaray, ezeli rakibini 2-1 mağlup ederek derbinin kazananı oldu. Osimhen’in iki golüyle ilk yarıda büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, oyunun kontrolünü elinde tutarak taraftarına önemli bir galibiyet armağan etti.

Fenerbahçe ise özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu etkisiz futbolla eleştirilerin odağına yerleşti. Rakip kaleye isabetli şut gönderememek, ceza sahasında yalnızca üç kez topla buluşmak ve topa sahip olma oranında yüzde 32’de kalmak, sarı-lacivertlilerin derbinin ilk bölümünde ne kadar zorlandığını gösterdi.

Sonuç olarak Galatasaray, derbinin ilk yarısında oyun üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi, Osimhen’in golleriyle farkı açtı ve mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe ikinci yarıda reaksiyon gösterse de ilk bölümdeki etkisizliğinin bedelini ağır ödedi. Sarı-kırmızılılar gecenin kazananı olurken sarı-lacivertlilerin performansı soru işaretlerini beraberinde getirdi.