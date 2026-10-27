Hemen incelemeye alındı! Mısır tarlasına gökten dev metal parça düştü

Minnesota’nın kırsal kesiminde bir tarlada bulunan metal cisim, tüm dikkatleri üzerine çekti. Stevens County Şerif Ofisi tarafından incelemeye alınan cismin bir uzay aracına ait olabileceği düşünülürken, eldeki ipuçları Çin’den fırlatılan bir rokete işaret ediyor.

Tarlada yaklaşık 3,35 metrelik parça buldular

Metal cisim 14 Ekim’de Scott Township bölgesindeki bir mısır tarlasında fark edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3,35 metre çapındaki parçanın büyük ve metalik bir yapıya sahip olduğunu belirledi. Şerif Ofisi, ilk değerlendirmede parçanın bir “uzay cismi” olabileceğini açıkladı.

Boyutu Çin roketiyle örtüşüyor

Cismin kökenine ilişkin dikkat çeken ihtimal ise Zhuque-2E roketi üzerinden ortaya çıktı.Çin’den 14 Eylül’de fırlatılan roketin üst kademesinin çapının da yaklaşık 3,35 metre olması, Minnesota’daki parçayla bağlantı kurulmasına neden oldu. Fırlatmanın ardından roketten kopan bazı parçaların Dünya’ya döndüğü, o dönemde yapılan paylaşımlarda enkazın Minnesota yönüne ilerleyebileceğine ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu belirtildi.

Kesin sonucu federal inceleme belirleyecek

Minnesota’da bulunan cismin gerçekten Zhuque-2E roketine ait olup olmadığı henüz kesinleşmedi. Parça şu anda federal kurumlar tarafından inceleniyor. Roketi geliştiren LandSpace şirketinden ise cismin kendilerine ait olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.