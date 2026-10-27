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Gündem Tabela değişti ama zihniyet aynı: Özel ve avaneleri yine milli duruşa düşman
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Tabela değişti ama zihniyet aynı: Özel ve avaneleri yine milli duruşa düşman

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tabela değişti ama zihniyet aynı: Özel ve avaneleri yine milli duruşa düşman

CHP’den kopup Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ve avaneleri, tarihi Mekke Anlaşması’na karşı çıkarak yine milli çıkarların karşısında saf tuttu. Tabela değişse de fondaş zihniyetin değişmediğini kanıtlayan Özel, ümmetin ittifakına 'hayır' diyeceklerini küstahça ilan etti.

Türkiye’nin öncülüğünde Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ve İslam coğrafyasında yeni bir dönemi başlatan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu’na gelirken, CHP artığı zihniyet bir kez daha hortladı. CHP’den ayrılıp sözde yeni bir sayfa açma iddiasıyla Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, temsil ettiği vesayetçi çizginin dışına çıkamadı. Ülkenin ve ümmetin faydasına olan her stratejik adımı baltalamayı görev edinen Özgür Özel ve avaneleri, Genel Merkezde yaptıkları toplantıda bu tarihi protokole 'hayır' oyu vereceklerini küstah bir dille açıkladı.

Tabela partisi olmaktan öteye geçemeyen Yeni Parti’nin yönetimi, “Mehmetçik riske atılıyor” kılıfına sığınarak milletin aklıyla alay etmeye kalkıştı. Bölgedeki sinsi odakların ekmeğine yağ süren açıklamalarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışan Özgür Özel ve ekibi, anlaşmadaki 10 yıllık kararlılık maddesini de hedef alarak Türkiye’nin stratejik geleceğine ipotek konulduğu yalanına sarıldı. Koltuk değişse de milli iradeye ve İslami dayanışmaya düşman zihniyetin değişmediğini bir kez daha gözler önüne seren bu güruh, meclis çatısı altında ihanet etmeye devam ediyor. 

“YENİ PARTİ MEKKE ANLAŞMASI’NA DESTEK VERMEYECEK”

Yeni Parti; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 'Mekke Anlaşması'na ilişkin kanun teklifine 'hayır' oyu verme kararı aldı. Parti kurmayları, anlaşmanın Türkiye'yi güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacağını ifade etti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.

Kanun teklifinin görüşmelerine başlanılması beklenirken siyasi partilerin tarihi anlaşmaya ilişkin kararları da belli olmaya başladı.

'MEKKE ANLAŞMASI' ELE ALINDI

Yeni Parti dış politika kurmayları, 'Mekke Anlaşması' gündemiyle bir araya geldi.

Yeni Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Yeni Parti Lideri Özgür Özel başkanlık etti.

'Mekke Anlaşması'na destek verilmeyeceği belirtildi.  

CHP'NİN DESTEĞİ SORULDU

Yeni Parti kurmayları, CHP’nin Mekke Anlaşması’na desteğine yönelik de değerlendirmeler yaptı.

CHP’nin, 'Cumhur İttifakı’nın yasak ortağı haline geldiğini' savunan Yeni Partililer, "Erken seçim deniyor, destek veriyorlar. Mekke Anlaşması’na destek veriyorlar. Eskiden söyledikleriyle çelişiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

GokTurk

Bu zihniyet bu ülkeye nükleer bombadan daha tehlikeli,Hiçbir zaman ülkenin menfaatine olan bir konuda kesinlikle yanında durmazlar,Yalları dışarda bunların…

Vay vay

Mekke anlaşması abd ve siyonistlerin bir tuzağı. Sünni bir blok oluşturmak istiyorlar şiilere karşı, birinci hedef husiler, ikinci hedef iran. Sayın Erdoğan mekke ittifakı israile karşı değildir dedi. Suudileri korumak bize mi düştü, abd ye milyarlarca dolar para veriyorlar, onlar korusun. Daha 3 gün önce 100 f35 aldılar Abd den..yemen yeni bir gazze olacak..
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