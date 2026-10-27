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Ekonomi TÜİK verileri paylaştı: 2026 Eylül ayı işsizlik oranı belli oldu
Ekonomi

TÜİK verileri paylaştı: 2026 Eylül ayı işsizlik oranı belli oldu

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TÜİK verileri paylaştı: 2026 Eylül ayı işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı Eylül 2026 iş gücü verileri belli oldu. İşsizlikte son durumu ortaya koyan verilerde dikkat çeken değişimler yaşanırken gözler işsiz sayısı ve kadın-erkek işsizlik oranlarına çevrildi. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın 2026 yılı Eylül dönemi sonuçlarını resmen ilan etti. İş arayanların, işverenlerin ve ekonomi çevrelerinin büyük bir dikkatle takip ettiği yeni döneme ait istihdam ve işsizlik oranları, aylık bazda yaşanan hareketliliği gözler önüne serdi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı ağustos ayında yüzde 7,8 olmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR

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Yorumlar

vlkn

bunlar iş kurda kaydı olanlar ve işsizlik maaşı almayanlar. birde bunların üzerine kaydı olmayanları ve işsizlik maaşı alanları ekleyin. 25 yılda bu kadar fabrika kapatır ve bu kadar özelleştirme yaparsanız sonucu bu olur. ama şimdi kesin buraya "iş çok ama iş beyenmiyorlar" diye zırvalayanlar hemen damlar.
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