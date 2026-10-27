TÜİK verileri paylaştı: 2026 Eylül ayı işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın 2026 yılı Eylül dönemi sonuçlarını resmen ilan etti. İş arayanların, işverenlerin ve ekonomi çevrelerinin büyük bir dikkatle takip ettiği yeni döneme ait istihdam ve işsizlik oranları, aylık bazda yaşanan hareketliliği gözler önüne serdi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı ağustos ayında yüzde 7,8 olmuştu.

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