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Aktüel Baba-kız ölümden döndü! İstanbul’da alt geçitte mahsur kaldılar
Aktüel

Baba-kız ölümden döndü! İstanbul’da alt geçitte mahsur kaldılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde şiddetli yağışın ardından suyla dolan alt geçitte bir otomobil stop etti. Kızını üniversiteye götüren Cengiz Bektaş ve kızı çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İstanbul’da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, Pendik’te bir alt geçidi suyla doldurdu. Alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş’ın otomobili suyun içinde stop ederken, Bektaş ve üniversiteye götürdüğü kızı araçta mahsur kaldı.

 

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde şiddetini artıran yağış, Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle mahalledeki alt geçit suyla dolarken; alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş’ın aracı suyun içinde stop etti. Kızını üniversiteye götürmek için yola çıktığını belirten Bektaş, kızıyla birlikte mahsur kaldıklarını ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktıklarını söyledi. Bektaş, aracını çıkarmak için çağırdığı çekiciyi beklediğini ifade etti.

 

Yoğun yağış nedeniyle zor anlar yaşayan sürücü Cengiz Bektaş, "Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum" dedi.

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