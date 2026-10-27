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Spor
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Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

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Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

2026 yılı Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcu açıklandı...

#1
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

Böylelikle dünyanın en iyi 30 futbolcusu da netleşti.

#2
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu:

#3
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

30) Sadio Mane

#4
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

29) William Saliba

#5
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

28) Julian Quinones

#6
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

27) Bruno Fernandes

#7
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

26) Dayot Upamecano

#8
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

25) Marquinhos

#9
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

24) Luis Diaz

#10
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

23) Nuno Mendes

#11
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

22) Lautaro Martinez

#12
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

21) Gabriel Magalhaes

#13
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

20) Willian Pacho

#14
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

19) Ruben Neves

#15
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

18) Marc Cucurella

#16
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

17) Vinicius Junior

#17
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

16) Ferran Torres

#18
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

15) Declan Rice

#19
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

14) Vitinha

#20
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

13) Achraf Hakimi

#21
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

12) Pau Cubarsi

#22
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

11) Jude Bellingham

#23
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

10) Fabian Ruiz

#24
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

9) Michael Olise

#25
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

7) Ousmane Dembele

#26
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

6) Khvicha Kvaratskhelia

#27
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

5) Lionel Messi

#28
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

4) Rodri

#29
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

3) Lamine Yamal

#30
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

2) Kylian Mbappe

#31
Foto - Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!

1) Harry Kane/ kaynak: haber7

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