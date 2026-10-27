Ballon d'or'un kazanını belli oldu: İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu!
2026 yılı Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcu açıklandı...
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2026 yılı Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcu açıklandı...
Böylelikle dünyanın en iyi 30 futbolcusu da netleşti.
İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu:
30) Sadio Mane
29) William Saliba
28) Julian Quinones
27) Bruno Fernandes
26) Dayot Upamecano
25) Marquinhos
24) Luis Diaz
23) Nuno Mendes
22) Lautaro Martinez
21) Gabriel Magalhaes
20) Willian Pacho
19) Ruben Neves
18) Marc Cucurella
17) Vinicius Junior
16) Ferran Torres
15) Declan Rice
14) Vitinha
13) Achraf Hakimi
12) Pau Cubarsi
11) Jude Bellingham
10) Fabian Ruiz
9) Michael Olise
7) Ousmane Dembele
6) Khvicha Kvaratskhelia
5) Lionel Messi
4) Rodri
3) Lamine Yamal
2) Kylian Mbappe
1) Harry Kane/ kaynak: haber7
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