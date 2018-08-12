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Taraftarı öldüresiye döven polis açığa alındı!

Fenerbahçe-Bursaspor maçında bir taraftarın polis tarafından öldüresiye darp edildiği olaylarla ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığı bildirildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:38
Taraftarı öldüresiye döven polis açığa alındı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Bursaspor maçında taraftarın darp edildiği olaylarla ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığı bildirildi.

Sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde yayımlanan bir videoda, dayakçı bir polisin Fenerbahçe-Bursapor maçının yapıldığı Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bir taraftarı öldüresiye dövdüğü anlar büyük tepki toplamıştı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITSIZ KALMADI

Emniyet Genel Müdürlüğü yaşanan olaya kayıtsız kalmayarak soruşturma başlattı. Vahşet anlarının cep telefonu kamerasına yansıdığı görüntülerde, taraftarı feci şekilde darp eden polisin stadta görevli bir komiser yardımcısı olduğu belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, o memurun açığa alındığını duyurdu.

'YASAL İŞLEMLER TAVİZSİZ YAPILACAK'

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Özellikle Sosyal Medyada Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe-Bursaspor futbol takımları arasındaki TFF Süper Lig müsabakasında misafir seyirci tribünü iç kısmında bir polisin Bursasporlu bir taraftarı darp ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Fenerbahçe-Bursaspor arasında gerçekleşen müsabakada, 6'sı Fenerbahçe, 16'sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmıştır. Ayrıca taraftarın darp edilmesi iddiasıyla ilgili bir Komiser Yardımcısı da açığa alınmış olup konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir.

Sporun rekabet, kardeşlik ve dostluk ruhuna aykırı hiçbir şiddet olayına müsaade edilmeyeceği gibi polis meslek disiplinine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan personel ile ilgili olarak da yasal işlemlerin tavizsiz yapılacağı tüm sporsever halkımıza saygı ile duyurulur.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 13:38
  1. Bursa
  2. fenerbahçe bursaspor
  3. polis taraftarı darp etti

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