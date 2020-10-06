Taraftar tepki göstermişti... Galatasaray'dan Muslera kararı
Galatasaray'ın, sakatlığı nedeniyle tecrübeli file bekçisi Muslera'nın lisansını yenilemediği iddia edilmişti. Sarı kırmızılı kulüp, Muslera'nın lisansını çıkardı.
Sakatlığı sebebiyle Galatasaray’ın lisans çıkarmayacağı iddia edilen Fernando Muslera hakkında yönetim kararını verdi.
Dün gece geç saatlerde, Uruguaylı kalecinin lisansının çıkmadığı yönündeki iddialar sonrasında, Sarı - Kırmızılı taraftarlar çok büyük tepki göstermişti. Sosyal medyada birçok Galatasaraylı, Muslera’nın lisansını yenilemedikleri gerekçesiyle yönetimi eleştirmeye başlamıştı.
Bugün sabah saatlerinde, Galatasaray'ın TFF sitesinde Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttığı görüldü.
Lisansı çıksa da, Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın, sakatlığının devam etmesi nedeniyle Süper Lig’in ilk yarısında forma şansı bulması şu an zor görünüyor.