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Gündem Tapu ve Kadastro'da yeni dönem! Çalışmalar başladı
Gündem

Tapu ve Kadastro'da yeni dönem! Çalışmalar başladı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 23:02:00 - 2024-05-28 23:04:33
Tapu ve Kadastro'da yeni dönem! Çalışmalar başladı

Kamuda tasarruf tedbileri kapsamında harekete geçen hükümet, gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımının sağlanması için bir çalışma başlattı.

Kamuda tasarrufun ikinci adımı için çalışmalar başladı. Mali önlemler paketinde 4 alanda yapısal reformların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar ve AK Parti’nin yeni bir torba yasa teklifi hazırlayacağı öğrenildi.

Böylece kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Kamu İhale Kanunu, KİT yönetimlerinin yapısının değiştirilmesi, vergi yasalarındaki istisnaların sınırlandırılması konularında yeni bir yapılanmaya gidilecek. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor.

KİT yönetimlerinde yapılacak değişiklikle yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması uygulamasına son verilecek. Böylece hem harcamalara kısıtlama gelecek hem de hesap verilebilirlik artacak.

Kamu İhale Yasası'nda yapısal bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Değişiklik ile kamu harcamalarında şeffaflık, denetim ve tasarrufun daha da artırılması hedefleniyor. Bu alandaki düzenlemelerin aynı bir teklif olarak verilmesi de gündeme alındı.

Ekonomi yönetimi vergi mevzuatındaki muafiyet ve indirimleri gözden geçirerek ekonomiye katkısı olmayan indirim, istisna ve muafiyetleri listeledi. Birçok başlıkta yürürlükte olan istisna ve muafiyetlerden kaldırılması gerekenleri belirledi. Muafiyetin bedelinin ise 2 trilyon lira seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.
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Bir başka çalışmada ise hükümet, gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımının sağlanması için bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında taşınmazlardan elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi planlanıyor. Bunun için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak ve taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgileri bu merkezde tutulacak. Tapudaki işlemler, bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanarak gerçekleştirilecek.

Eylül ayında güncellenecek

Kamu harcamalarında kesintiler ve gelir artırıcı uygulamalarla bütçe açığının yüzde 5'ler seviyesine indirilmesi planlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları Meclis gündemine gelerek vergi mevzuatındaki güncellemeler yasalaştırılacak. Yeni vergi paketi, kayıt dışı ile mücadele ve ihale mevzuatında yapılacak değişiklikler eylülden itibaren uygulanacak. Orta Vadeli Plan eylül ayında güncellenecek.

 

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Yorumlar

Abdulcabbar

Bugüne kadar hep olumlu şeyler yazdım. Ama son yıllarda dünyada ve İslam aleminde insan bazlı olan gelişmeler umudumun tamamen tükenmesine sebep oldu. sanki kıyamet yaklaşıyor gibi. Çünkü tuz dahil her şey koktu. kıyametin kopmaması için zerre kadar bir sebep kalmadı. Sanırım maddi ve manevi kıyametler seller gibi üzerimize akmaya başlayacak.
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