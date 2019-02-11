Tanzim satış İstanbul nerede | Belediyeler ucuz sebze meyve nerelerde satıyor

Tanzim satış noktaları İstanbul araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasını eleştirmiş ve fırsatçılara izin verilmeyeceğini söyleyerek, belediye eliyle vatandaşın daha ucuz sebze ve meyveye ulaşmak amacıyla tanzim satış noktaların kurulacağını açıklamıştı. İstanbul’da tanzim satış noktaları belli oldu. Peki belediye tanzim satışla nerelerde ucuz sebze ve meyve satışına başladı? İşte İstanbul tanzim satış noktaları.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, belediyelerin sebze-meyve tanzim satışı yapacağı mağazalarının İstanbul ve Ankara'da açılacağının müjdesini vermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 34 ilçede 50 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kurmaya başladı. Gaziosmanpaşa'da kurulan mobil tanzim satış noktasında ise meyve sebze satışı gerçekleşti. Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış çadırlarında sadece sebze ve meyve satılacak. İstanbul'daki bu çadırlarda patates, soğan, ıspanak, domates, salatalık, biber, patlıcan olmak üzere 7 ürünün satışı başladı. Bu sebzelerde üretici fiyatları geçerli olacak. İstanbul'daki tanzim satış bölgelerine ürünler, tarladaki üreticiden ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gelecek. Adalar, Şile, Arnavutköy, Silivri, Çatalca'da üretim yapıldığı için bu ilçelerde satış noktaları kurulmayacak. İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak tanzimlerde fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek.

İstanbul'daki tanzim satış noktalarının listesi.

- KAĞITHANE MEYDANI

- ÜMRANİYE MEYDANI

- MECİDİYEKÖY MEYDANI

- ESENLER MEYDANI

- AVCILAR MEYDANI

- ESENYURT MEYDANI

- KADIKÖY MEYDANI

- ÇEKMEKÖY MEYDANI

- BAKIRKÖY MEYDANI

- K.ÇEKMECE MEYDANI

- AKSARAY MEYDANI

- ZEYTİNBURNU MEYDANI

- EMİNÖNÜ MEYDANI

- BAHÇEŞEHİR 1.KISIM

- TAKSİM MEYDANI

- BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI

- KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI

- BÜYÜKÇEKMECE

- BEYLİKDÜZÜ MEYDANI

- EYÜPSULTAN MEYDAN

- BAYRAMPAŞA MEYDANI

- ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ

- BAĞCILAR MEYDANI

- BEYKOZ KAVACIK MEYDAN

- GÜNGÖREN MEYDANI

- ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE

- SULTANBEYLİ MEYDANI

- FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN

- SULTANGAZİ MEYDANI

- BOSTANCI LUNAPARK

- GOP MEYDANI

- PENDİK SAHİL MEYDAN

- SARIYER MEYDANI

- HALKALI MEYDAN

- BEŞİKTAŞ MEYDANI

- ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK

- ÜSKÜDAR MEYDANI

- ATAŞEHİR MEYDAN

- ŞİRİNEVLER MEYDANI

- İSTİNYE İSPARK

- KARTAL MEYDANI

- ZEYTİNBURNU AVM

- MALTEPE MEYDANI

- ALİBEYKÖY SİLAHTAR

- PENDİK MEYDANI

- HALİÇ

- TUZLA MEYDANI

- BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ

- SANCAKTEPE MEYDANI

- ESENLER 100.YIL MAHALLESİ