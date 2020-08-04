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Aktüel

Tanzanyalı madenci 2 milyon dolarlık tanzanit taşı buldu

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:02:46 -
Tanzanyalı madenci 2 milyon dolarlık tanzanit taşı buldu

İSTANBUL (AA) - Tanzanyalı madenci Saniniu Kuryan Laizer, dünyada şimdiye kadarki en büyük iki tanzanit taşını bulduktan kısa süre sonra bir tane daha keşfetti.

The Citizen gazetesinin haberine göre, haziran ayında çıkardığı 9 ve 5 kiloluk iki tanzanit taşını 3,4 milyon dolara satarak zengin olan küçük maden işletmecisi Laizer, son olarak çıkardığı 6 kiloluk taşı da devlete 2 milyon dolara sattı.

Ülkenin kuzeyindeki Simanjiro bölgesinde madencilik yapan Laizer, peş peşe yaptığı keşiflerle bölgedeki diğer madencileri de şaşkınlığa uğrattı.

Sadece Tanzanya'da bulunan ve nadir olarak çıkarılabilen tanzanit taşı, süs ve ziynet eşyaları yapmak için kullanılıyor.

Aynı zamanda çiftçi olan 52 yaşındaki madenci, başarısının sırrının takım çalışması olduğunu açıklamıştı.

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