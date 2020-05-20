  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ikinci çeyrekte yüzde 37,7 daralacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir?

Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

Kadir gecesinde ne oldu?
için kalan
Aktüel

Tanzanya uluslararası uçuşları yeniden başlattı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:53:22 -
Tanzanya uluslararası uçuşları yeniden başlattı

İSTANBUL (AA) - Tanzanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında azalma nedeniyle uluslararası uçuşları yeniden başlattığını duyurdu.

Tanzanya Sivil Havacılık İdaresi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarında azalma yaşanmasının ardından kademeli olarak tüm seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildiğini belirtti.

Karar, salgına karşı yeterli önlemleri almamakla eleştirilen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ülkesinin turizm gelirinden mahrum kalmasını istemediğini söylemesinin ardından geldi.

Magufuli, hafta sonu, hastalık belirtisi göstermeyen tüm turistlerin Tanzanya’ya kabul edilebileceğini ifade etmişti.

- Hükümet Kovid-19 verilerini açıklamıyor

Nisan ayı sonundan bu yana Kovid-19’a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan hükümet, son olarak ülkede 509 pozitif vakanın görüldüğünü ve 21 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cami ve kiliselerde toplu ibadetlere izin vererek halkın çalışmaya devam etmesini isteyen Tanzanyalı lider, ulusal laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ile keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesinin ardından gündem olmuştu.

Bu açıklamadan sonra laboratuvarın başındaki isim ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Faustine Ndugulile görevden alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı