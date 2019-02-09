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Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı

Ukrayna'daki seçimler öncesi milletvekili Sergey Sahov ile Ukrayna başkan adayı ve aynı zamanda eski Devlet Mali Hizmeti Bakanı Roman Nasirov canlı yayında karşı karşıya geldi. Sert atışmaların yaşandığı yayında Sahov, Nasirov'un yüzüne bir bardak su fırlattı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:20

Ukrayna Meclis Milletvekili Sergey Sahov ve Ukrayna başkan adayı ve aynı zamanda eski Devlet Mali Hizmeti Başkanı Roman Nasirov Ukrayna'nın ZİK kanalında canlı olarak yayınlanan "İlk olarak ana şey hakkında. Yorumlar" adlı programa konuk olarak katıldı.

Programda iki siyasi isim arasında yaşanan tartışmanın tansiyonunun yükselmesi sonucu Milletvekili Sahov Nasirov'un yüzüne 1 bardak su fırlattı.

Nasirov, ülkedeki vatandaşların yıl boyunca asgari ücreti 15 bin Grivnasa yükseltebileceğini, emekli maaşı ise 5 bin Grivnasa çıkartacağını söyledi.

Buna karşılık Milletvekili Shahov, Roman Nasirov'un sözlerine sinirlendi. Shahov, "İnsanlara ücretler hakkında konuştunuz, emekli maaşları artıracağınız hakkında konuştunuz. Hangi otoritede çalıştınız, lütfen bana söyleyin? Dinleyin, bugün sizin kendinizi yenilemeye ihtiyacınız var" dedi ve önündeki bardağın içindeki suyu Nasirov'un üzerine fırlattı.

Ukrayna başkanlığa seçim kampanyası 31 Aralık'ta başladı ve seçimler 31 Mart'ta yapılacak.

Anketlere göre, Vladimir Zelensky seçim yarışında lider durumda. Timoşenko ise ikinci sırada.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:20
  1. Ukrayna
  2. Sergey Sahov
  3. Roman Nasirov

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