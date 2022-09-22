Tam ölçülü içli köfte tarifi: Diyarbakır usulü içli köfte nasıl yapılır? Dağılmayan garantili içli köfte

Efsaneleşmiş lezzetlerden olan içli köfte, hem kızartılmış hem de haşlanmış haliyle tüketilebiliyor. Peki, içli köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi malzemeleri ve yapılışı haberimizde bulabilirsiniz...

Diyarbakır usulü içli köfte nasıl yapılır?

Püf Noktaları İle Evde Çatlamayan İçli Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

İçli köfte hamuru için:

2 su bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

3 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

Pul biber

Karabiber

Tuz

İçli köfte iç harcı için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

250 gram kıyma

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 tutam maydanoz

Kimyon

Karabiber

Pul biber

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Tam ölçülü içli köfte tarifi

İç harcı için bir tavaya sıvı yağ alarak küçük küçük doğradığımız soğanları kavuralım. Kıymayı ilave ederek yaklaşık 5 dakika kadar kavuralım. Baharatları ve biber salçasını ilave edelim. 2-3 dakika daha pişirelim. Ocağı kapatalım, ceviz ve maydanozu ilave ederek karıştıralım. İç harcımızı ocaktan alarak soğumaya bırakalım. İçli köfte hamuru için derince bir kaba bulgur ve irmiği alalım. Üzerine kaynar suyu dökerek üzerini streç film ile kapalım. Bulgurlar şişene kadar 10 dakika bekleyelim. Bulgurlara un, yumurta, biber salçası ve baharatları ekleyerek güzelce yoğuralım. Yoğurma aşamasında hamurun elinize yapışmaması açısından yanınızda su bulundurabilirsiniz. Tezgaha yaklaşık 20 cm uzunluğunda streç filmi açalım. Üzerine mandalina boyutunda köfte hamurundan yerleştirerek tekrar streç film ile üzerini kapatalım. Merdane yardımı ile hamurumuzu ince bir şekilde açalım. Açtığımız hamurun üzerindeki streç filmi alarak, yuvarlak bir kase ile daire şeklinde keselim. Hamurumuzun ortasına bol olacak şekilde iç harcımızdan koyalım ve her iki yanından streç filmi kapatalım. İçli köftemizi D şeklinde uç kısımlarından birbirine yapıştıralım. Bütün köfteleri bu şekilde hazırladıktan sonra kızdırdığımız bol yağda kızartalım. Tüm köfteleri kızarttıktan sonra sıcak sıcak servis yapalım.

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Sanıldığı kadar zor değil: İçli köfte yapmanın püf noktaları

Dış harcına bayat ekmek koyun.

Ekmek yerine irmik.

Dış harcını köftelik bulgurdan yapın.

Hoş bir aroma için tarçın katın.

Dış harcını salça ile renklendirin.

Ununu en son katın.

Soğanları çok ufak doğrayın.

İç harcını dışarıda soğumaya bırakın.